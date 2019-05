Pressemitteilung BoxID: 753378 (ESL)

Mit der ESL One Hamburg powered by Intel® öffnet das größte Dota 2 Festival in Europa abermals seine Tore

Hamburg wird vom 25. bis zum 27. Oktober zum dritten Jahr in Folge die Welthauptstadt für tausende Dota 2 Fans in der Barclaycard Arena. ESL, das weltweit größte Esports-Unternehmen, erwartet darüber hinaus weitere Millionen Zuschauer online für die kompletten sechs Turniertage. Vom 22. Oktober an kämpfen die 12 weltbesten Dota 2 Teams um den ESL One Pokal sowie den Löwenanteil der 300.000 US-Dollar Preisgeld.



Die 12 Dota 2 Teams werden in zwei Gruppen unterteilt, die jeweils in einem Round-Robin Best-of-Two gegeneinander antreten werden, um die besten Acht zu ermitteln. Diese treffen in den Viertelfinalspielen am Freitag aufeinander, wo sie sich direkt vor dem Live-Publikum in der Barclaycard Arena beweisen müssen. Das Grand-Final wird am Sonntag ausgespielt.



„In diesem Jahr fokussieren wir uns besonders darauf, der leidenschaftlichen Dota 2 Community die ultimative Fan Experience zu ermöglichen”, so Ulrich Schulze, Senior Vice President of Product bei der ESL. „Bei der ESL One Hamburg haben die Besucher die einzigartige Möglichkeit, in die komplette Welt des Esports einzutauchen.”



Die ESL One Hamburg 2019 wird das Dota 2 Vermächtnis weiterführen, das 2014 mit der ESL One Frankfurt in der Commerzbank-Arena in Deutschland seinen Anfang nahm. Seit jeher kämpfen die weltbesten Dota 2 Teams um stets steigende Preisgelder und den renommierten ESL One Titel. Mit diversen Highlights und einem attraktiven Rahmenprogramm birgt die Veranstaltung mehr als nur bloße Esports-Action: Europas größtes Dota 2 Festival öffnet seine Tore, hat mit der ESL One Reihe bisher mehr als 100.000 Besucher auf der ganzen Welt begeistert und ist über Jahre hinweg ein fester Bestandteil der Community.



Weiterhin können Besucher vor Ort die brandneue Artist’s Alley besuchen, wo sie ein aktiver Bestandteil der magischen Welt von Dota 2 werden können. In der Artist’s Alley wird es unter anderem Autogrammstunden mit den Teams, interaktive Workshops sowie den bereits bekannten Cosplay Contest geben. Einige der eindrucksvollsten Cosplay Schöpfungen werden direkt dem Publikum vorgeführt und von einer professionellen Jury bewertet.



Tickets für die ESL One Hamburg werden ab Samstag den 25.05. auf Eventim und Eventbrite erhältlich sein. Die Preisespanne umfasst verschiedene Tickettypen von 39 € bis 2999€ für die Aegis Lounge. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Produktseite. Folgen Sie ESL Dota 2 auf Twitter, Facebook und Instagram.

