Marcus Ehning - einer der erfolgreichsten Reiter der Welt startet in Donaueschingen

Mit Markus Ehning hat einer der erfolgreichsten Springreiter der Welt seinen Start für das 61. Int. S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier (14.-17.09.2017) bekannt gegeben. Zahlreiche Titel hat er in seiner Springsport Karriere bereits erritten: zweifacher Weltcup-Gesamtsieger, Weltmeister und Olympiasieger. Der Sieg im Nationen Preis von Aachen 2017 vor 10 Tagen ist sicher sein markantester Erfolg in den vergangenen Wochen. Das große Ziel ist die bevorstehende EM in Schweden. „Wir würden es begrüßen, wenn er von dort als Medaillengewinner zurückkommt und somit ein Werbeträger für das CHI Donaueschingen wird“, so Turnierorganisator Dr. Kaspar Funke.



Weitere Informationen, News und Tickets unter www.escon-marketing.de.

