Highlight Sendung der schönsten Turniere im Juni auf EntertainTV

Die Turniersaison ist in vollem Gange – fast jedes Wochenende steht eine große Veranstaltung auf dem Programm. EntertainTV hat die Zuschauer seit Anfang des Jahres mit auf die unterschiedlichsten Turnierplätze genommen, wie zum Beispiel zum K+K Cup Münster, zum Hardenberg Burgturnier oder auch zum Wiesbadener Pfingstturnier. Am kommenden Donnerstag, den 05. Juli 2018 um 20:30 Uhr lädt der Clipmyhorse.TV Riders Club auf die schönsten Turniere im Juni in Deutschland und dem benachbarten Ausland auf EntertainTV ein.



Die schönsten Turniere im Juni



Der Clipmyhorse.TV Riders Club präsentiert die schönsten, emotionsreichsten und spannendsten Momente des Junis. Er wird Station in Balve, bei den Deutschen Meisterschaften mit den glücklichen Deutschen Meistern Mario Stevens (Springen), Sönke Rothenberger (Dressur) und der Deutschen Meisterin Angelique Rüsen (Springen) machen. Ebenso ist der Clipmyhorse.TV Riders Club bei der DKB-Pferdewoche in Rostock zu Gast und nimmt die Besucher mit in den Großen Preis und zum Siegerinterview. Hauptbestandteil der Sendung wird der Große Preis aus Knokke (BEL) mit Siegerinterview, sowie der Grand Prix Special vom Manfred & Hilde Swarovski Gedächtnisturnier in Fritzens (AUT) sein. Das Publikum erhält einen Einblick sowohl ins Springen, als auch in Dressur mit fachmännischen Moderatoren und Kommentatoren.



Empfang von EntertainTV



Auf Kanal 134 kann jeder EntertainTV-Kunde ohne Aufpreis die Sendungen des internetbasierten TV-Formats live miterleben. Zudem wird die Sendung ins Archiv von Clipmyhorse.TV gestellt.



Die nächsten Reitsportübertragungen auf Telekom EntertainTV werden beim CHI Donaueschingen (August), beim Chiemsee-Festival (September), bei den Riesenbeck Indoors (Oktober), sowie beim AGRAVIS-Cup in Oldenburg (November) stattfinden.



Sendezeiten Entertain TV



Donnerstag, 05.07.2018, 20:30 Uhr



Inhalt: Dressur/Springen – emotionalste und spannendste Momente aus Balve, Rostock, Knokke und Fritzens.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren