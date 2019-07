Pressemitteilung BoxID: 758919 (Erzbistum Köln)

Anmeldung für Regionalforen beginnt

Beteiligungsformat - Pastoraler Zukunftsweg - Aktuelle Etappe

Am kommenden Montag, 08. Juli 2019, beginnt um 15 Uhr die Anmeldung für drei Regionalforen. Bei diesen ganztägigen Veranstaltungen in Köln, Euskirchen und Düsseldorf können alle Interessierten erste Ergebnisse der „Aktuellen Etappe“ des Pastoralen Zukunftswegs mit den Mitgliedern der fünf Arbeitsfelder der Etappe diskutieren.



Die Grundlage der Diskussion bildet eine erste „Zielskizze“, in der die Erarbeitungen der Arbeitsfelder zusammengeführt und vorgestellt werden. Der Kölner Erzbischof, Rainer Maria Kardinal Woelki, wird an den drei jeweils inhaltlich gleich aufgebauten Veranstaltungen teilnehmen.



„Im Rahmen der Aktuellen Etappe wurde in den letzten Monaten sehr intensiv über die Zukunft unseres Erzbistums nachgedacht. Auf den Regionalforen werden wir gemeinsam die Heilige Messe feiern und anschließend die ersten Ideen miteinander diskutieren“, so Kardinal Woelki. „Ich freue mich auf den Austausch mit den Menschen“, so Woelki weiter.

Jedes Regionalforum beginnt mit der Feier der Heiligen Messe mit Kardinal Woelki. Anschließend wird in moderierten Kleingruppen mit Vertretern der Arbeitsfelder und auch in einem großen Plenum diskutiert. Die Ergebnisse dieser Diskussionen werden maßgeblich in die weitere Ausarbeitung der Aktuellen Etappe für die Zukunft des Erzbistums Köln einfließen.



Eine Anmeldung zu einem der drei jeweils inhaltlich gleich aufgebauten Regionalforen ist möglich unter:

www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/pastoraler_zukunftsweg/regionalforen



Kardinal Woelki hat kurz nach seinem Amtsantritt zum Pastoralen Zukunftsweg als einem gemeinsamen geistlichen Prozess eingeladen. Seit rund einem Jahr wird auf der „Aktuellen Etappe“ des Pastoralen Zukunftswegs in fünf Arbeitsfeldern und in Zusammenarbeit mit dem Diözesanpastoralrat konkret über die Zukunft des Erzbistums nachgedacht. (pek190705)

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (