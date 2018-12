ERWE Immobilien AG startet Barkapitalerhöhung

10.12.18



Bezugsfrist beginnt am 12. Dezember 2018

Bezugspreis für Kapitalerhöhung beträgt EUR 2,85 je neue Aktie bei Bezugsverhältnis im Verhältnis 1 : 2

Finanzierung dient weiterem Aufbau zum bedeutenden Immobilienunternehmen

Aufnahme der ERWE-Aktien in den General Standard für Mitte Januar 2019 vorgesehen





Die ERWE Immobilien AG (WKN: A1X3WX, ISIN: DE000A1X3WX6), Frankfurt am Main, setzt die auf ihrer Hauptversammlung im Juli des Jahres beschlossene Barkapitalerhöhung um bis zu 20.325.000 neue Aktien um, wodurch sich das Grundkapital auf bis zu 30.487.500 Euro erhöhen kann.



Das Bezugsangebot für die neuen Aktien wird auf Grundlage des heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts am 11. Dezember 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist beginnt am Mittwoch, den 12. Dezember 2018 und endet am 27. Dezember 2018, 12:00 Uhr (MEZ). Das Bezugsverhältnis wurde auf 1:2 festgesetzt, d.h. jede bestehende Aktie berechtigt zum Bezug von zwei neuen Aktien; ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Der Bezugspreis wurde auf 2,85 Euro je neue Aktie festgelegt. Dieser Preis liegt deutlich unter dem zum 30. September 2018 errechneten Net Asset Value der ERWE Immobilien AG von 4,74 Euro je Aktie. Die Gesellschaft strebt einen Emissionserlös von jedenfalls rund 30 Mio. Euro an, von denen bereits rund 15,5 Mio. Euro in Form von verbindlichen Verpflichtungserklärungen bestehender Aktionäre gesichert sind. Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Bestandsaufbaus an zum Teil bereits vertraglich gesicherten Gewerbeimmobilien in A-Lagen deutscher Mittelstädte dienen. Darüber hinausgehende Erlöse würden zur weiteren Verbesserung der Finanzierungsstruktur eingesetzt werden.



Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 3. Januar 2019 in die bestehende Notierung im Open Market (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen . Eine Zulassung der Aktien der ERWE Immobilien AG im regulierten Markt (General Standard) soll voraussichtlich am 2. Januar 2019 mit dem Ziel beantragt werden, die Zulassung am oder um den 10. Januar 2019 zu erhalten.



„Wir wollen nun sehr rasch die nächsten Schritte gehen, um die ERWE zu einem bedeutenden Unternehmen für Gewerbeimmobilien aufzubauen“, sagt Vorstand Axel Harloff. Binnen nur eines Jahres wurde die vormalige Deutsche Technologie Beteiligungen AG durch Einbringung der ERWE Retail Immobilien GmbH wieder belebt und es wurde bereits in drei bedeutende Immobilien investiert: in ein Büro- und Geschäftshaus in Krefeld, ein Shoppingcenter mit Büroflächen in Lübeck sowie in einen Minderheitsanteil in das Businesscenter Frankfurt Airport Center 1 am Frankfurter Flughafen. „Im kommenden Jahr werden wir mit dem Rückenwind der Barkapitalerhöhung erheblich weiter wachsen“, so Harloff weiter. „Dazu wird auch der beabsichtigte Wechsel in den regulierten Handel (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse im neuen Jahr beitragen.“



Wichtige Hinweise



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ERWE Immobilien AG außerhalb der Bundesrepublik Deutschland findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 10. Dezember 2018 gebilligten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der ERWE Immobilien AG sollte ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der ERWE Immobilien AG (Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main) sowie auf der Internetseite der ERWE Immobilien AG (http://www.erwe-ag.com) erhältlich.

