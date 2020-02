Pressemitteilung BoxID: 787744 (Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V)

Kulinarische Sternstunden in Erlangen

Feinschmecker kamen beim 4. Erlanger Genuss-Festival auf ihre Kosten

Das Erlanger Genuss-Festival wusste auch in seiner vierten Ausgabe zu überzeugen und stieß mit seinen zahlreichen Neuheiten auf große Resonanz. Ein Hingucker war das neue Gourmetzelt am Schlossplatz, das vor der Kulisse des Markgrafenschlosses mit festlicher Stimmung und kulinarischen Köstlichkeiten zum Verweilen einlud. Reges Interesse gab es wieder für die Dinnerabende und die Genuss-Safari, deren Ticketverkaufszahlen im Vergleich zu 2020 um 22 % gesteigert wurden, so dass der Erlanger Tourismus und Marketing Verein ein positives Fazit zieht.



Für vier Tage präsentierte sich Erlangen ganz im Zeichen der Gastronomie. Tagsüber zog es über 100 Genuss-Safari-Teilnehmer auf kulinarische Streiftour durch die Innenstadt und ein vielfaches mehr ins Gourmetzelt am Schlossplatz. Abends nutzten weit über 400 Leute die Dinnerabende und den Galaabend, um die besonderen Menüs der Erlanger Spitzenrestaurants zu genießen. „Schon im Vorfeld haben wir viel positives Feedback auf unsere Neuheiten wie das Gourmetzelt am Schlossplatz erhalten, da wir bereits Ende November in den Ticketverkauf gestartet sind. Der Besuch unserer Partnerstadt war noch ein i-Tüpfelchen, da sich unsere Erlanger Köche vom Südtiroler Flair bei ihren Menükreationen inspirieren ließen“, fasst Katja Rüth, Projektleiterin des Genuss-Festivals beim ETM zusammen.



So war es auch beim Galaabend im Landhotel und Gasthaus Polster, bei dem die vier Erlanger Köche gemeinsam mit dem Südtiroler Gastkoch Werner Unterhofer zu einem kulinarischen Erlebnis der besonderen Art einluden. Das ausgefallene Fünf-Gänge-Menü ließ so manchen Besucher an die Sterneküche großer Gastronomen denken. „Erlangens Gastronomieszene vereint fränkische sowie internationale Einflüsse und bietet mit seinen kleinen Gassen ein entspanntes Ausgehflair. Das Genuss-Festival ist nur der kulinarische Höhepunkt. Das Gastronomieangebot steht unseren Gästen schließlich ganzjährig zur Verfügung.“



Doch auch der Besuch der Partnerstadt Bozen kam nicht nur bei den Erlangern gut an. Die Vorträge der Bozner Kulturschaffenden im Palais Stutterheim waren ein Novum fürs Genuss-Festival und konnten bei den Besuchern die Begeisterung für Erlangens Partnerstadt wecken. Wer von Bozen nicht genug bekam, konnte sich gleich nebenan im Gourmetzelt mit alle weiterführenden Informationen bei den Vertretern des Fremdenverkehrsamts versorgen. Auch ein Südtiroler Abend in den Altmann’s Stuben stand auf dem Programm, zu dem die Bozner gemeinsam mit dem ETM einluden. Der Einladung folgten zahlreiche Offizielle der Stadt Erlangen und Pressevertreter.

