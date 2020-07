Pressemitteilung BoxID: 808556 (Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V)

Erster verkaufsoffener Sonntag in Erlangen in 2020

Erstmals in 2020 darf in Erlangen wieder ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden, der für den 23. August 2020 geplant ist und zu dem das City-Management Erlangen alle Einzelhändler der Altstadt zur Einreichung eigener Aktionen einlädt.



Vom 20. bis 27. August findet auf dem Erlanger Schlossplatz der traditionelle Augustmarkt statt und somit ist es auch dieses Jahr möglich, einen verkaufsoffenen Sonntag in Erlangen auszurichten. Hiervon betroffen sind ausschließlich Geschäfte, die sich im Geltungsbereich innerhalb der Stadtmauerstraßen befinden. Von 13:00 bis 18:00 Uhr dürfen die Händerinnen und Händlern ihre Geschäfte öffnen.



Seit über drei Jahrhunderten prägt der Erlanger Augustmarkt die Kulisse vor dem Erlanger Markgrafenschloss. 2020 dürfen sich die Erlanger Betriebe besonders über seine Präsenz freuen, denn ein verkaufsoffener Sonntag muss an einen kulturellen Anlass geknüpft sein. Dieses Jahr ist der Anlass umso bedeutender, denn der erste verkaufsoffene Sonntag im Jahr ist ein wichtiges Signal für den Erlanger Einzelhandel und für die ganze Region. Bei vielen Erlanger Betrieben steht der Termin fest im Kalender. Traditionell wird der verkaufsoffene Sonntag im August von vielen Daheimgebliebenen aus Erlangen und der Region besucht. Situationsbedingt könnte die Zahl an Besuchern 2020 deutlich höher liegen. „Viele Bürgerinnen und Bürger verzichten dieses Jahr auf einen Sommerurlaub. Umso mehr lädt der verkaufsoffene Sonntag zu einer gemütlichen Entdeckungstour durch die heimische Erlanger Altstadt mit ihren mediterran anmutenden Gassen ein. “, meint Christian Frank, Vorstand des City-Management Erlangen.



Das City-Management Erlangen ruft alle Händlerinnen und Händler zu Einreichung eigener Aktionen auf, die vorab auf www.erlangen.info angemeldet werden sollen. Alle teilnehmenden Betriebe sind angehalten, die allgemein gültige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zu beachten und entsprechende Hygienemaßnahmen auch am Tag der Veranstaltung zu treffen.



City-Management Erlangen e.V.



Der City-Management Erlangen e.V. (CM) ist für die Zusammenführung und Vermarktung der Innenstadtgeschäfte zuständig. Das City-Management fasst die wichtigsten Akteure zusammen, die den Standort Erlangen als Einkaufsstadt gestalten. Hier ist die Lobby, die für die Anliegen der Händler und Hoteliers, die Brücken zwischen den Genehmigungsbehörden und Gastronomen schlägt. Über das ganze Jahr hinweg arbeiten wir an der Attraktivität Erlangens für die unterschiedlichsten Zielgruppen, um mehr Besucher und Kaufkraft aus dem Umland anzuziehen. Großveranstaltungen wie verkaufsoffene Sonntage (z. B. Erlanger Herbst, Erlanger Frühling), Lange Einkaufsnacht oder auch der Erlanger SchlossStrand und die Eislauffläche mitten in der Innenstadt sind unsere Steckenpferde.

