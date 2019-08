Pressemitteilung BoxID: 762799 (ERGOMAR Ergolding Badewelt und Sauna)

Sonnenbrillen-Spende für die Bademeister

Brillengalerie stattet ERGOMAR-Team für die Hochsaison aus

Die Brillengalerie aus Altheim verschafft den Bademeistern im ERGOMAR Ergolding mit einer Sonnenbrillen-Spende noch mehr Durchblick. Am Freitag hat der Inhaber und Optiker Andreas Brenner fünf polarisierte und entspiegelte Sonnenbrillen im Wert von rund 750 Euro an das ERGOMAR-Team um Betriebsleiter Christian Wuschek überreicht. „Die Brillen reduzieren die Spiegelungen auf der Wasseroberfläche und erhöhen die Kontraste im Blickfeld“, sagte Brenner. „Damit können die Bademeister gerade jetzt in der Hochsaison während der Sommerferien leichter den Überblick im Freibad behalten.“ Die Mitarbeiter trügen täglich eine enorme Verantwortung für die Sicherheit der Badegäste. „Mit den Brillen wollen wir zumindest einen kleinen Beitrag leisten, um sei bei dieser wichtige Aufgabe zu unterstützen.“





