Starke Körner

Plantop Herbstrasendünger

Damit der Rasen auch in der kalten Jahreszeit gut im Saft steht, geben erfahrene Gärtner jetzt Hilfestellung. Mit einer gezielten Zwischendüngung – zum Beispiel mit dem speziell als „Rasenkraftstoff“ konzipierten Plantop Herbstrasendünger. So ist das heimische Grün auf Nässe und Kältephasen rundum vorbereitet.



Der mineralische Herbstrasendünger aus der Plantop-Reihe bietet starke Körner mit Sofortwirkung. Das verleiht dem herbstlichen und winterlichen Grün die notwendige Kraft. Der hohe Anteil an Kalium bei relativ kleiner Stickstoffkonzentration im Dünger wirkt gezielt vorbeugend und kräftigend. Verantwortlich zeichnen dafür hochwertige, fein abgestimmte Inhaltsstoffe im Produkt. „Die Pflanzenzellen werden durch die Düngung gestärkt und können besser regenerieren, die Frost- und Krankheitsanfälligkeit sinkt“, erklärt dazu ein Firmensprecher. Der Qualitätsdünger aus dem Hause Gregor Ziegler GmbH minimiert zudem wirksam den Schneeschimmelbefall mit der typisch fleckigen Braunfärbung des Rasens.



Überzeugender Langzeiteffekt

Das Produkt verspricht außerdem einen wünschenswerten wie überzeugenden Langzeiteffekt: Die ausgewogene, kräftigende und langanhaltende Wirkung verspricht mit Blick auf das Frühjahr gute Startbedingungen für sattes, dichtes Rasengrün. Der ideale Zeitpunkt für die Herbstdüngung steht jetzt vor der Tür, er liegt in den Monaten September oder Oktober. Plantop Herbstrasendünger ist im praktischen 5-kg-Beutel in den Gartenabteilungen vieler Baumärkte sowie in Gartenfachmärkten erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 9,99 Euro.

