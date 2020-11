Der ERC Ingolstadt verstärkt seine Offensive mit Louis-Marc Aubry. Der Kanadier war in den vergangenen Jahren für die Eisbären Berlin aktiv und verfügt somit über genügend DEL-Erfahrung. Der 1,94 Meter große Angreifer verbrachte den Sommer in der Hauptstadt, sodass er nun bereits in Ingolstadt sein und sich seinem neuen Team vorstellen konnte.



„Louis-Marc ist ein gestandener DEL-Spieler im besten Eishockeyalter, der sehr körperlich spielt und dahin geht, wo es weh tut. Zudem sind große, kräftige Mittelstürmer immer mehr gefragt“, sagt ERC-Sportdirektor Larry Mitchell.

