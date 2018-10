Familientag am Sonntag

16.10.18

Familientag beim ERC Ingolstadt: Die Panther empfangen am kommenden Sonntag, 14 Uhr, die Fischtown Pinguins in der Saturn-Arena. Rund um den 13. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga sind Aktionen für Groß & Klein sowie besonders günstige Familientagtickets geboten.



Mitmachen & informieren



Folgende Aktionen machen den Familientag (ab 12.30 Uhr) einzigartig:



- Maskottchenrennen mit Xaver und seinen Freunden in der Drittelpause

- Schnitzeljagd des Xaver Kids-Clubs durch die Arena

- 50/50-Lotterie (2€-Los: 1€ an ERC-Nachwuchs, 1€ in den Jackpot)

- Buttons ausmalen und basteln mit dem ERC-Fanprojekt

- Spielecke und Kinderschminken des Xaver Kids-Clubs

- Einlaufkinder und Showtraining des ERC-Nachwuchses

- Fischstäbchen in der praktischen Foodbox an den Kiosken

- AOK mit Rauschbrillen-Dosenwerfen

- Info-Stand des ERCI Förderverein Jungpanther e.V. und der ERCI-Eisstarter



Günstige Familientagtickets



Besonders günstig kommen Familien mit dem Familientagticket ins Stadion. Beim Kauf zweier regulärer Erwachsenenkarten erhalten Sie bis zu zwei Kinderkarten kostenlos dazu. Das Familientagticket ist exklusiv an der Stadiontageskasse sowie im Fairplay Hockey Shop erhältlich. Das Eishockey-Fachgeschäft an der Arena hat Mo-Fr 12-18 Uhr und Sa 9-13 Uhr geöffnet.

(lifePR) (