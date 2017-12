Doug Shedden neuer Headcoach

Der 56-jährige Kanadier war bis Januar 2017 Cheftrainer beim HC Lugano in der Schweizer NLA und kann auf eine langjährige Karriere als Spieler und Trainer zurückblicken. So bestritt er u.a. 416 Partien in der National Hockey League (NHL) und 240 Spiele in der AHL, bevor er nach Europa wechselte und für Bozen und Davos auflief.



Nach mehreren Stationen als Trainer in Nordamerika ist Doug Shedden seit 2005 durchgehend bei europäischen Clubs unter Vertrag gewesen, dabei vor allem in der Schweiz beim EV Zug (2008-2014) und zuletzt beim HC Lugano (2015-2017).



Neben seiner Tätigkeit als Vereinstrainer führte Shedden die finnische Nationalmannschaft 2008 zur Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft. Er gehörte in der Folge mehrfach zum Trainerstab des Teams Canada für den Spengler Cup und gewann diesen 2012 als Cheftrainer. Bei der Weltmeisterschaft 2013 war Shedden Co-Trainer der kanadischen Nationalmannschaft.



ERC-Sportdirektor Larry Mitchell: "Doug Shedden hat alle Voraussetzungen, die wir in der jetzigen Situation brauchen. Er hat Erfahrungen in den besten Ligen Europas gesammelt, hat unter anderem als Nationaltrainer bewiesen, schnell mit einer Mannschaft klar zu kommen und Qualitäten, das Ruder in einer schwierigen Situation herumzureißen."



Doug Shedden erhält einen Vertrag bis Saisonende und wird das Team nach Weihnachten übernehmen, während sich Larry Mitchell dann wieder auf seine eigentliche Aufgabe als Sportdirektor konzentrieren wird.



Doug Shedden – seine Trainerkarriere:



1992-1995 Wichita Thunder (CHL)

1995-1999 Louisiana IceGators (ECHL)

1999-2000 Flint Generals (UHL)

2000-2003 Memphis RiverKings (CHL)

2003-2005 St. John’s Maple Leafs (AHL)

2005-2006 Helsingfors IFK (Liiga)

2006-2008 Jokerit (Liiga)

2008-2014 EV Zug (NLA)

2014-2015 Medveščak Zagreb (KHL)

2015-2017 HC Lugano (NLA)



2008 Nationaltrainer Finnland Weltmeisterschaft

2008 2009-2011 Co-Trainer Team Canada Spengler Cup

2012-2013 Cheftrainer Team Canada Spengler Cup

2013 Co-Trainer Team Canada Weltmeisterschaft 2013



Doug Shedden – seine Erfolge als Trainer:



1994, 1995: Meister CHL (USA) mit den Wichita Thunder

1994: Trainer des Jahres der CHL (USA)

2000: Colonial-Cup-Gewinn (UHL) mit den Flint Generals

2002, 2003: Meister CHL (USA) mit den Memphis RiverKings

2008: Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2008 mit der finnischen Nationalmannschaft

2012: Spengler-Cup-Gewinn mit dem Team Canada

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren