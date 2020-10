2008 hat das Ensemble Modern Pascal Dusapins ›Passion‹ beim Festival d’Aix-en-Provence uraufgeführt und die Kammeroper seither u.a. in Amsterdam, Paris und Frankfurt gespielt. Nun erscheint dieses, auch konzertant wirkungsvolle Opus über das nie verklingende Thema Liebe auf CD im eigenen Label Ensemble Modern Medien. Dirigiert wird das Ensemble Modern von Franck Ollu, Solist*innen sind Keren Motseri (Sopran) und Georg Nigl (Bariton) und das Vocalconsort Berlin. Die Produktion entstand in Zusammenarbeit mit hr2-kultur und dem IRCAM Paris.



Der französische Komponist Pascal Dusapin (*1955) hat seiner Leidenschaft für das Musiktheater auch namentlich Ausdruck gegeben: ›Passion‹ (2006-08) heißt seine sechste Oper. Im Zentrum des farbenreichen Werks stehen Gefühle, zwischenmenschliche Beziehungen und Regungen der Seele. Dusapin nimmt hier Claudio Monteverdis ›L’Orfeo‹ (1606/07) sowie weitere seiner Opern in den Blick und knüpft an die Affekte an, mit denen Monteverdi einst seine Hauptfiguren konturierte. Dusapins Bühnenstück ›Passion‹ zeigt in losen Bildern genau das, was uns bis heute vertraut ist und was unser Leben ausmacht: Angst, Freude, Schrecken, Entzücken, Schmerz, Neugier und Begierde. Und weil die Protagonist*innen darin schlicht ›Er‹ und ›Sie‹ sind, ist es zeitlos.



Pascal Dusapin: Passion – Oper in italienischer Sprache



Ensemble Modern

Franck Ollu Leitung

Keren Motseri Sopran

Georg Nigl Bariton

Vocalconsort Berlin



EMCD-047 | EAN-Code: 426013164045 2



Veröffentlichungstermin: 30. Oktober 2020



Erhältlich über den Einzelhandel und den Onlineshop des Ensemble

Modern unter www.ensemble-modern.com.

Vertriebspartner: harmonia mundi

