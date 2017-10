BENETEAU nun auch mit deutschem Händler am Bodensee

spwYachts GmbH als neuer Partner der ENJOY YACHTING-Group übernimmt Markenvertretung für Beneteau Segel- & Motoryachten

neuer offizieller Händler für Bodensee & Süddeutschland

erste Erfolge bereits auf der INTERBOOT Friedrichshafen





Die spwYachts GmbH übernimmt ab dem 01.10.2017 als Teil der ENJOY YACHTING Group die Markenvertretung für Beneteau Segel- und Motoryachten. Dies schafft optimale Rahmenbedingungen für den Vertrieb und den Service der gesamten Beneteau-Modellfamilie im Süden Deutschlands.



„Ich freue mich besonders darüber, dass unseren Kunden und Interessenten mit der spwYachts GmbH nun ein deutscher Vertragshändler für Beneteau-Yachten direkt am Bodensee und für den Süden Deutschlands bereit steht.“, sagt Meik Lessig, Geschäftsführer der ENJOY YACHTING Group.



Die spwYachts GmbH verfügt über ein kompetentes Vertriebsteam am Bodensee mit einer jahrzehntelangen Erfahrung im Bootsbau und Bootsvertrieb. Durch die enge Verbindung zu den Partnerunternehmen Speedwave und HL Schiffstechnik mit hoher Technologiekompetenz und einer starken Werkstattmannschaft im Hintergrund, kann der professionelle Verkaufsprozess um einen perfekten After-Sale-Service ergänzt werden. Ein stärkeres Engagement für die Marke Beneteau am Bodensee ist für Daniel Rück, Geschäftsführer der spwYachts GmbH, ein logischer und schlüssiger Schritt: „Als Marktführer im Bereich Segel- und Motoryachten hat die in Frankreich ansässige Beneteau-Werft ein überzeugendes Produktprogramm von 5 bis 20 Meter. Dazu modernes Design und eine wirklich tolle Produkt-Qualität, was hier am Bodensee sicher in Zukunft noch mehr Fans und Freunde finden wird.“ Erste Erfolge noch während der Interboot-Messe sind Bestätigung dieses Anspruches und Ansporn für das gesamte Team zugleich.



Neben der Qualitäts- und Service-Thematik steht Beneteau auch und vor allem für konstante Innovation: „Bereits in diesem, vor allem aber im kommenden Jahr wird die Werft im Bereich der Motor- und Segelyachten extrem spannende Neuheiten auf den Markt bringen und kann hiermit schon jetzt unüberhörbar Akzente setzen – es ist sehr beeindruckend, mit wie viel Power Beneteau die eigenen Produkte konsequent überarbeitet oder auch komplett neu entwickelt.“, so Meik Lessig, Geschäftsführer der ENJOY YACHTING Unternehmensgruppe.

