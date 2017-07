enia flooring international ag - mit noch mehr Präsenz auf dem Schweizer Markt

enia flooring überzeugt seit dem Relaunch mit einem innovativen, breit aufgestellten Bodenbelagssortiment, darunter zahlreiche starke Eigenentwicklungen mit verschiedensten Oberflächen- Innovationen. Neben dem weiteren Ausbau des Angebots setzt enia auch beim Aussendienst-Team auf schnelle Expansion. In den Augen von Geschäftsführer Ingo Seemayer ist die direkte Bearbeitung des Marktes ein ganz entscheidender Faktor für enia‘s Erfolg in der Schweiz und setzt deswegen auf einen weiteren Ausbau seines Aussendienst-Teams.



Speziell für die Regionen Zürich Stadt, linkes Seeufer, Zug und Glarus baut enia flooring das Team mit Danilo Filisetti weiter aus. Er ist seit über 10 Jahren schon als Branchen- und Vertriebsprofi in diesen Regionen unterwegs. „Filisetti‘s überdurchschnittliches Fachwissen und gutes Netzwerk sind definitiv zwei starke Assets. Er wird die Marktposition von enia flooring in seinem Verkaufsgebiet weiter ausbauen“, freut sich Geschäftsführer Ingo Seemayer. Danilo Filisetti fügt an: „enia steht für Innovation, mit Produkten die speziell für den Schweizer Markt entwickelt werden. Inspiriert hat mich aber nicht nur das besondere Produktportfolio sondern speziell auch die Partnerschaft, welche enia mit ihren Kunden lebt und meine Philosophie von aussergewöhnlichem Kundenservice wiederspiegelt.“









enia flooring international ag

enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig produzierten Bodenbelägen aus geprüfter Qualitätsproduktion. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment und bietet unter der Traditionsmarke enia ein stark erweitertes Portfolio.

Das Hauptsortiment besteht aus Design-, Parkett- und Korkbelägen. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern und beschäftigt Mitarbeiter in der Schweiz, Portugal und Asien. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmensstrategie schafft das kreative Klima für die Entwicklung einzigartiger, patentierter bzw.

zum Patent angemeldeter Oberflächen. Mehr Informationen zum Unternehmen, der Philosophie "Room for Inspiration" und den Room Designer zur interaktiven Gestaltung von individuellen Lebensräumen finden Sie unter www.enia-flooring.com.

