Pressemitteilung BoxID: 762944 (engelbert strauss GmbH & Co. KG)

Action Accessoires

Starke Accessoires ergänzen das motion ten Outfit

motion steht für Action-Liebhaber, die täglich über sich hinauswachsen. Also tut engelbert strauss es ihnen gleich: Die neue Jubiläumskollektion e.s.motion ten kommt neben gewohnt cooler Kleidung mit starken Extras, die auch nach Feierabend für den perfekten Look sorgen. BIEBERGEMÜND. Sie sind die stillen Begleiter eines jeden Outfits. Subtil und trotzdem auffällig machen sie einen Look erst so richtig perfekt: Accessoires. Und geht’s um Workwear, müssen die Outfit-Extras weit mehr können, als gut aussehen. Deshalb ist das passende Equipment zur Jubiläumskollektion e.s.motion ten nicht nur Blickfang, sondern auch praktischer Helfer. Sogar nach Feierabend!



STECKT ALLES IN DIE TASCHE



Auf der Baustelle will alles sicher verstaut und schnell griffbereit sein – vom Werkzeug über Materialien bis zu persönlichen Gegenständen. Zwar ist die Kleidung der e.s.motion ten Kollektion bereits mit vielen Taschen ausgestattet, einige der praktischen Accessoires erweitern den Stauraum aber deutlich – und ergänzen in den motion ten Farben jeden Look perfekt!



So auch der persönliche Tool-Caddie, die Werkzeugtasche e.s.motion ten: Größere und kleinere Handwerkzeuge finden hier ihren Platz und stehen wortwörtlich im Handumdrehen zur Verfügung! Mit einer Traglast von bis zu 70 kg hält die Tasche dabei einiges aus!



Wer auf der Arbeit häufig den Hammer schwingt, der findet sein Glück in der Nageltasche e.s.motion ten. In ihr liegt das wichtigste Material der Dachdecker und Co. immer unmittelbar griffbereit. Dem robusten Cordura®-Innenfutter können auch jede Menge Stahlnägel so schnell nichts anhaben und mit dem praktischen Gummizug lässt sich die Tasche so verschließen, dass garantiert nichts verloren geht!



MIT FIDLOCK® SCHNELL GEKLIPPT



Einfacher geht’s nicht: Mittels Fidlock®-Verschluss lassen sich Werkzeug- und Nageltasche aus der motion ten Familie bequem und schnell an den dazugehörigen motion ten Gürtel klippen. Die praktischen Magnetverschlüsse tragen stolze 70 kg und die Gürtelmodule sind individuell positionierbar. Maximale Flexibilität ist also garantiert! Damit ist das Equipment griffbereit, wenn man es braucht, und bei keinem Schritt im Weg.



EINFACH AUS DEM BAUCH HERAUS



Die wichtigsten Utensilien sicher verwahrt am Körper tragen – das geht auch mit der Hip Bag e.s.motion. Werkzeuge, Handy, Schlüssel und andere Hilfsmittel werden kurzerhand in der top angesagten Gürteltasche verstaut. Farblich auf das motion ten Outfit abgestimmt, ist sie umgeschnallt auch nach Feierabend ein echter Blickfang! Und wer das Smartphone lieber separat geschützt wissen möchte, ist mit der Handytasche e.s.motion ten auf der sicheren Seite. Per Fidlock® an den Gürtel geklippt – sensibles Smartphone safe!



LÄSSIG GESCHULTERT



Auf der Baustelle läuft längst nicht mehr alles analog. Die Digitalisierung hält Einzug – und engelbert strauss hat das passende Equipment dafür: Das Messenger Bag e.s.motion ten ist die coole Notebook-Tasche im angesagten Used-Look. Ausgestattet mit geräumigem Laptopfach, praktischer Getränkehalterung und jeder Menge Stauraum macht das Messenger Bag in den motion ten-Naturfarben nicht nur auf der Arbeit eine super Figur.



Wer seine Sachen lieber auf dem Rücken trägt, schnappt sich vor der Arbeit den Backpack e.s.motion ten. Der erste Rucksack aus dem Hause engelbert strauss bietet ebenfalls Platz für Notebooks und sitzt dank Polsterung bequem am Rücken.



Website engelbert strauss

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (