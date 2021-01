In Übereinstimmung mit den allgemeinen Empfehlungen und Rechtsverordnungen und der offiziellen Verlängerung des Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und zum Schutz ihrer Kunden und Mitarbeiter lässt Energie SaarLorLux das Kundenzentrum in der Richard-Wagner-Str. 14-16 in Saarbrücken bis voraussichtlich 31.1.2021 geschlossen.



Die telefonische Erreichbarkeit der Kundenberater ist weiter gegeben. Die Berater stehen montags bis freitags von 8.00 bis 17.30 Uhr unter 0681 587 4777 oder unter der E-Mail info@energie-saarlorlux.com für Fragen rund um die Energie zur Verfügung.



Energie SaarLorLux weist ihre Kunden insbesondere auf die Möglichkeiten des kundenfreundlichen Online-Serviceportals unter www.energie-saarlorlux.com/serviceportal hin. Hier können fast alle Angelegenheiten rund um die Uhr, sicher und bequem erledigt werden.

(lifePR) (