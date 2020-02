Pressemitteilung BoxID: 787923 (empirica ag)

empirica-Ranking WG-Mieten zum Sommersemester 2020

Auf Basis von mehr als 100 Tsd. Mietinseraten für WG-Zimmer erstellt empirica eine Übersicht, die halbjährlich aktualisiert wird und Auskunft über die Mietpreise im WG-Segment der Unistädte gibt. Sie liefert für alle größeren Hochschulstandorte Deutschlands (über 120 Städte) Standardpreise (mittlerer 50%-Wert) sowie die Preisspanne der Warmmiete eines unmöblierten WG-Zimmers, das zwischen 10qm und 30qm groß ist, auf Basis der Angebote aus dem ersten Quartal 2020.



WG-Zimmer 19% teurer als 2015



Zu Beginn des Sommersemesters 2020 ist der Standardpreis für ein unmöbliertes WG-Zimmer mit 650 EUR in München am höchsten (Wintersemester: 600 EUR), gefolgt von Frankfurt a.M. mit 500 EUR (WS: 500 EUR) und Stuttgart mit 500 (WS: 480 EUR). Die günstigsten Angebote gibt es derzeit in Chemnitz mit 230 EUR (WS: 227 EUR) sowie in Magdeburg mit 260 EUR (WS: 260 EUR) und Greifswald mit 270 EUR (WS: 285 EUR). In den Hochschulstandorten insgesamt liegt der Standardpreis zum aktuellen Semester bei 397 EUR (WS: 384 EUR) und somit 19% über dem Niveau aus dem Sommersemester 2015 (333 EUR) bzw. 13 EUR höher als im Wintersemester 2019.



Für Berlin misst unser Ranking noch einen Standardpreis von 450 EUR (WS: 450 EUR). Allerdings gilt in der Bundeshauptstadt seit dieser Woche ein so genannter Mietendeckel. Demnach dürfen Bestandswohnungen - ob möbliert oder unmöbliert - maximal für 7,69 (Baujahre 1965-72) bis 11,54 EUR/qm (Baujahre 2003-13) neu vermietet werden, in schlechter Lage und ohne moderne Ausstattung sogar nur für 5,67 (Baujahre 1965-72) bis 9,52 EUR/qm (Baujahre 2003-13). Solange der Mietendeckel in Kraft bliebe und zu dessen Konditionen trotzdem noch WGs angeboten werden sollten, müssten die Hauptstadtpreise demnach bis zum Semesterbeginn im April weit unter den hier angegebenen Mittelwert von 450 EUR sinken.

