So profitieren Sie vom Wachstum des eHealth-Markts

Ab Donnerstag, den 22. Februar 2018, 12:00 Uhr startet unsere Crowdinvesting-Kampagne auf Seedmatch. Das Ziel: Bis zu 500.000 Euro für die Produktion des elektrischen Rollators ello einsammeln.



Mit ello hat das Tech-Startup eMovements einen smarten Rollator entwickelt, der Nutzer mit seinem elektrischen Antrieb bei der Fortbewegung unterstützt. Seit Ende 2017 ist ello bei ausgewählten Sanitätshäusern in ganz Deutschland verfügbar. Zusätzlich kann der Rollator auch online zum Preis von 2.890 Euro vorbestellt werden. Für die ab April startende Serienproduktion sucht eMovements jetzt nach Investoren.



„Nachdem die erste Crowdinvesting-Kampagne bereits erfolgreich war, setzen wir ein weiteres Mal auf die Unterstützung begeisterter Kleinanleger“, so eMovements-Gründer Benjamin Rudolph. Mit dem Seedmatch-Crowdinvesting sollen bis zu 500.000 Euro eingesammelt werden, um u. a. die Großserie erfolgreich auf den Markt zu bringen.



600.000 jährlich: Wachstumsmarkt Rollatoren



Die im Herbst 2017 produzierte Pilotserie ist bereits restlos abverkauft. Zudem gibt es zahlreiche Vorbestellungen für die kommende Serie. Mit jährlich über 600.000 verkauften Rollatoren allein in Deutschland sind die Alltagshelfer gefragt wie nie. Der Anteil der Premium-Modelle, zu denen auch ello gehört, wächst rasant.



Während Sie sich bereits heute über die Kampagne informieren können, sind Investitionen ab Donnerstag 12 Uhr möglich. Sie möchten uns bei Seedmatch unterstützen? Registrieren Sie sich auf der Plattform und investieren Sie unter www.seedmatch.de/ello in eMovements. Ein Investment ist bereits ab einer Summe von 250 Euro möglich.



5 %-Investmentgutschein für Sie



Sichern Sie sich bei einem Investment bis Sonntag, den 25. Februar 2018 23:59 Uhr einen 5 %-Investmentgutschein.



Verwenden Sie dafür einfach den Gutscheincode: „ello2018“. Diesen können Sie im dritten Schritt vor der Bestätigung Ihres Investments angeben.



Werden Sie jetzt Teil der ello-Erfolgsgeschichte und investieren Sie in





ein technisch hoch ausgereiftes Produkt mit patentiertem SOS-Service,

in einen stark wachsenden Markt,

in die Mobilität Ihrer Eltern und/oder Großeltern,

in ein innovatives Geschäftsmodell mit dem nötigen technischen Vorsprung,

in das Trendthema der Elektromobilität.





Setzen Sie sich gerne mit uns persönlich in Verbindung, wenn Sie sich für ein Investment interessieren.

