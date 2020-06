Pressemitteilung BoxID: 804427 (Emirates Airlines - Direktion für Deutschland)

Emirates kehrt zurück nach München mit vier wöchentlichen Flügen

Fluggesellschaft nimmt zudem Dhaka wieder in das Streckennetz auf und bringt den Airbus A380 zurück nach London und Paris

Ab dem 15. Juli wird Emirates den Linienflugverkehr für Reisende zwischen seinem Drehkreuz Dubai und München wieder aufnehmen und vier wöchentliche Flüge mit Flugzeugen des Typs Boeing 777-300ER in die Landeshauptstadt Bayerns anbieten.



Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe: "Wir freuen uns sehr, München mit vier wöchentlichen Verbindungen wieder anzufliegen, zusätzlich zu unseren bereits bestehenden täglichen Flügen nach Frankfurt. Diese Woche wurde bereits angekündigt, dass Dubai ab dem 7. Juli wieder für Geschäfts- und Urlaubsreisende geöffnet wird. Die neuen Flugreisenprotokolle erleichtern das Reisen für Staatsbürger und Einwohner der VAE sowie für Touristen und schützen gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit von allen Reisenden und Gemeinschaften.“



Die Fluggesellschaft kündigte am Mittwoch ebenfalls an, den beliebten Emirates Airbus A380 ab dem 15. Juli auf Flügen nach London-Heathrow und Paris wieder einzusetzen. Damit kehrt das Emirates-Flaggschiff in den Liniendienst zurück, nachdem die Passagierflotte aufgrund der Pandemie im März vorübergehend am Boden blieb.



Adel Al Redha, Emirates Chief Operating Officer: "Die A380 ist bei unseren Kunden nach wie vor ein beliebtes Flugzeug und bietet viele einzigartige Features. Wir freuen uns, die Emirates A380 ab dem 15. Juli wieder am Himmel zu sehen, um unsere Fluggäste nach London und Paris an Bord willkommen zu heißen. Wir freuen uns auch darauf, unsere A380 nach und nach zu weiteren Flugzielen einzusetzen, je nach der Nachfrage auf bestimmten Routen. Das Emirates A380-Erlebnis ist nach wie vor einzigartig in der Luftfahrt. Obwohl wir einzelne Serviceleistungen an Bord im Interesse der Schutzmaßnahmen für unsere Passagiere und Mitarbeiter modifiziert haben, sind wir zuversichtlich, dass unsere Kunden es begrüßen, wieder mit diesem leisen und komfortablen Flugzeug zu fliegen.“



Darüber hinaus wird Emirates ab dem 24. Juni Flüge für Reisende von Dubai nach Dhaka wieder in sein wachsendes Streckennetz aufnehmen. Die Flüge nach Dhaka werden mit Jets des Typs Boeing 777-300ER durchgeführt.



Derzeit bedient Emirates über 40 Städte weltweit und bietet Reisenden zwischen den Regionen Asien-Pazifik, Golf, Europa und Amerika sichere und bequeme Flüge von, ab und via seinem Drehkreuz Dubai. Weitere Informationen zum aktuellen Streckennetz sind hier nachzulesen.



Emirates-Flüge können online auf emirates.de, telefonisch unter +49 69 945 19 20 00 oder über Reisebüros gebucht werden.



Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle: Emirates hat ein umfassendes Maßnahmenpaket für jeden Abschnitt der Reise eingeführt, um die Sicherheit seiner Passagiere und Mitarbeiter am Boden sowie in der Luft zu gewährleisten. Dazu gehören kostenlose Hygienekits mit Masken, Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern für alle Fluggäste. Die Flugzeugkabinen wurden mit modernen HEPA-Luftfiltern ausgestattet, die 99,97 Prozent aller Viren aus der Kabinenluft entfernen sowie Staub, Allergene und Keime eliminieren und so für eine hygienischere und sicherere Umgebung an Bord sorgen. Nach der Landung in Dubai durchläuft jedes Flugzeug ein optimiertes Reinigungs- und Desinfektionsverfahren. Weitere Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen unter folgendem Link.



Geltende Reisebeschränkungen: Fluggäste werden weiterhin gebeten zu beachten, dass einige Reisebeschränkungen bestehen bleiben und Reisende nur dann auf Flügen akzeptiert werden, wenn sie die Anforderungen ihrer Zielländer in Bezug auf die Einreisekriterien erfüllen. Besucher Dubais sollten im Besitz einer internationalen Krankenversicherung sein, welche die Erkrankung an Covid-19 während der gesamten Aufenthaltsdauer abdeckt. Zusätzliche Informationen zu den Einreisebestimmungen sind hier nachzulesen. Staatsbürger und Einwohner der Vereinigten Arabischen Emirate, die nach Hause zurückkehren, können die neuesten Anforderungen hier einsehen.

