Pressemitteilung BoxID: 810813 (Emirates Airlines - Direktion für Deutschland)

Ausbau des Streckennetzes auf 74 Destinationen: Emirates nimmt Flugverbindungen nach Birmingham, Cebu und Houston wieder auf

Emirates bietet demnächst wieder Flugverbindungen nach Birmingham (ab 1. September), Cebu auf den Philippinen (ab 20. August) und Houston (ab 23. August) an. Nach Ankündigung der Wiederaufnahme der Liniendienste nach Kuwait-Stadt (bereits seit 5. August) und Lissabon (ab 16. August), wächst das internationale Streckennetz der Fluggesellschaft so auf 74 Destinationen. Damit ermöglicht Emirates sukzessive wieder mehr bequeme Verbindungen zwischen dem Nahen und Mittleren Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa sowie den USA via seinem Drehkreuz Dubai.



Emirates verbindet Birmingham viermal wöchentlich mit Dubai, Flüge zwischen Cebu und der Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden zweimal pro Woche angeboten. Die Flüge werden mit Jets des Typs Boeing 777-300ER durchgeführt. Verbindungen zwischen Houston und dem Drehkreuz Dubai finden dreimal wöchentlich mit einer Maschine des Typs Boeing 777-200LR statt. Die Airline bietet damit Flugverbindungen zu sechs US-Destinationen mit insgesamt 27 wöchentlichen Flügen. Neben Houston (ab 23. August) werden auch New York JFK, Washington DC, Boston (ab 15. August), Chicago und Los Angeles bereits wieder angeflogen.



Alle Flüge können online auf www.emirates.de, telefonisch unter +49 69 945 19 20 00 oder im Reisebüro gebucht werden. Die Einreise nach Dubai ist zudem sowohl für Urlauber als auch für Geschäftsreisende wieder möglich. COVID-19 PCR-Tests sind für alle in Dubai (und den Vereinigten Arabischen Emiraten) ankommenden Passagiere im Einreise- und Transitverkehr obligatorisch, einschließlich Bürger der VAE sowie Einwohner und Touristen, unabhängig davon, aus welchem Land diese einreisen.



Destination Dubai: Von weiten Stränden und kulturellen Attraktionen bis hin zu Gastfreundschaft und hochmodernen Freizeiteinrichtungen: Dubai ist eines der beliebtesten Reiseziele der Welt. Im Jahr 2019 begrüßte die Stadt 16,7 Millionen Besucher und war Gastgeber von mehreren hundert Konferenzen, Ausstellungen sowie Sport- und Kulturveranstaltungen. Die Metropole ist eine der ersten Städte weltweit, die vom World Travel and Tourism Council (WTTC) die Klassifizierung "Safe Travels" erhalten hat. Dies spiegelt die umfassenden und effektiven Maßnahmen der Metropole zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Gäste wider. Die ab Herbst in Dubai geplante Weltausstellung Expo 2020 wurde um ein Jahr verschoben und findet nun vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 statt.



Deckung von Covid-19-bedingten medizinischen Kosten während der Reise: Fluggäste können wieder mit mehr Zuversicht reisen, weil Emirates sich als erste Airline der Welt dazu verpflichtet hat, durch Covid-19- bedingte medizinische Kosten während der Reise für diese zu übernehmen. Die Deckung für COVID-19-bezogene Kosten bietet Emirates seinen Kunden unabhängig von der Reiseklasse oder dem Reiseziel kostenfrei an. Sie gilt ab sofort für Fluggäste, die bis zum 31. Oktober 2020 mit Emirates fliegen (der erste Flug muss am oder vor dem 31. Oktober 2020 abgeschlossen werden). Die Gültigkeit beträgt 31 Tage ab dem Zeitpunkt, an dem Passagiere den ersten Abschnitt ihrer Reise zurücklegen. Das bedeutet, dass Kunden von Emirates weiterhin von der zusätzlichen Sicherheit durch die Kosten-Deckung profitieren können, auch wenn sie nach der Ankunft an ihrem Emirates-Zielort in eine andere Stadt weiterreisen. Die Nummer der Hotline und Einzelheiten darüber, welche Kosten im Zusammenhang mit COVID-19 gedeckt sind, sind unter www.emirates.com/COVID19assistance verfügbar.



Gesundheit und Sicherheit: Emirates hat ein umfassendes Maßnahmenpaket für jeden Reiseabschnitt eingeführt, um die Sicherheit seiner Passagiere und Mitarbeiter am Boden sowie in der Luft zu gewährleisten. Dazu gehören kostenlose Hygienekits mit Masken, Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern für alle Fluggäste. Nach der Landung in Dubai durchläuft jedes Flugzeug ein optimiertes Reinigungs- und Desinfektionsverfahren. Weitere Informationen dazu unter www.emirates.com/yoursafety.



Reisebeschränkungen: Fluggäste sollten beachten, dass Reisebeschränkungen weiterhin bestehen und Passagiere nur dann auf Flügen akzeptiert werden, wenn sie die Anforderungen und Einreisekriterien der jeweiligen Zielländer erfüllen. Weitere Informationen unter dem Link www.emirates.com/travelrestrictions. Die Reisebestimmungen für Einwohner Dubais sind unter www.emirates.com/returntoDubai veröffentlicht.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (