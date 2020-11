„In der Weihnachtsbäckerei…“ tönt es vielleicht schon bald am feinsandigen Strand des Emerald Maldives! Kurzentschlossene, die die Feiertage in diesem Jahr in die Sonne verlegen möchten, sind im noch jungen Emerald Maldives Resort & Spa im Raa-Atoll genau richtig. Zwischen Weihnachtsbrunch und Silvester-Gala-Dinner hat sich das Team des familienfreundlichen Luxusresorts allerhand Aktivitäten einfallen lassen, um Gäste, die die Feiertage auf der Malediveninsel verbringen, in festliche Stimmung zu versetzen. „Oh, Tannenbaum“ darf übrigens auch hier gesungen werden, denn für die Feiertage wird eine deutsche Tanne eingeflogen, die Gäste schmücken. Weitere Informationen unter www.emerald-maldives.com.



Im Emerald Maldives Resort & Spa beginnt Weihnachten schon einige Tage vor Heiligabend, denn dann gilt es, das Resort festlich zu dekorieren. Gäste dürfen dabei helfen, die Insel zu schmücken – inklusive einer deutschen Tanne im Hauptbereich des Resorts. Der Heiligabend wird mit Weihnachtsliedern am Strand eingeläutet, abends schlemmen Familien wie Paare beim großen Gala-Dinner unter dem Weihnachtsbaum und mit den Füßen im Sand. Auch an ein Geschenk der ganz besonderen Art hat das Emerald Maldives gedacht: Gäste dürfen über die Feiertage eine Kokospalme auf der Insel pflanzen – und so Zeichen für die Zukunft setzen.



Am ersten Weihnachtsfeiertag erscheint dann Santa Claus höchstpersönlich zum gemeinsamen Brunch – stilecht auf dem Jet-Ski. Abends sind Gäste zur exklusiven Weinverkostung in der Brandung des Indischen Ozeans eingeladen, während die Kleinen beim Kinoabend mit Eis, Popcorn und Marshmallows relaxen. Natur und Romantik pur ist beim exklusiven Vollmond-Dinner am 27. Dezember geboten, am maledivischen Themenabend werden regionale Köstlichkeiten serviert. Am Silvesterabend verwandelt sich das Emerald Maldives zum perfekten Ort, um das Jahr zu verabschieden – mit Cocktailempfang, Gala-Dinner und Silvester-Countdown. Zehn, neun, acht, sieben… Auf ein GESUNDES und UNBESCHWERTES 2021!

