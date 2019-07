Pressemitteilung BoxID: 761633 (Electronic Arts GmbH)

FIFA 20 präsentiert Zidane als FUT-ICON & Coverstar der Ultimate Edition

EA SPORTS hat heute Zinedine Zidane als FUT-ICON und Coverstar der Ultimate Edition von FIFA 20 enthüllt. Als neues FUT 20-ICON gehört er mit Andrea Pirlo, Didier Drogba, Ian Wright und Ronald Koeman zu den jüngsten Neuzugängen des ständig wachsenden Aufgebots der FIFA 20-Legenden. Zudem ist "Zizou" neben den FIFA 20-Coverstars Eden Hazard und Virgil Van Dijk auch auf dem Cover der FIFA 20 Ultimate Edition vertreten. Weltmeister Zidane kann auf eine enorm erfolgreiche Karriere bei Juventus und Real Madrid sowie in der französischen Nationalmannschaft zurückblicken und stand an der Spitze der ICON-Wunschliste.



Das Spiel bietet einzigartigen Fußball-Realismus mit über 30 offiziellen Ligen, 700+ Teams, 17.000+ authentischen Spielern und 90 lizenzierten Stadien und Arenen aus aller Welt, in denen man seine Mannschaft zum Erfolg führt. Exklusiv in FIFA 20 dürfen sich Spieler auf die wichtigsten Wettbewerbe der Fußballwelt freuen: Die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die Premier League und LaLiga sowie die Atmosphäre der Bundesliga mit allen 18 Bundesliga-Vereinen mit authentischen Kadern, Trikots und Wappen.



Mehr Infos zu den FIFA 20-Inhalten gibt es hier: https://www.ea.com/de/games/fifa/fifa-20/leagues-and-clubs-authenticity.



Mehr Neuigkeiten zu weiteren lizenzierten Inhalten, darunter Ligen, Teams und Stadien, werden bis zur Veröffentlichung noch bekanntgegeben.



EA SPORTS FIFA 20 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und wird weltweit ab dem 27. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Origin erhältlich sein.



Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA19) gefolgt werden.



Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.

