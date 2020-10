Electronic Arts hat heute bekanntgegeben, dass die Next-Gen-Versionen von EA SPORTS FIFA 21 und Madden NFL 21 weltweit am 4. Dezember 2020 erscheinen. EA SPORTS bietet die intensivsten und authentischsten Spielerlebnisse und zeigt auf jeder Konsolengeneration eindrucksvoll, was die neue Hardware anzubieten hat. Mit dabei sind superschnelle Ladezeiten, die realistischsten und flüssigsten Spielerbewegungen, die es je in EA SPORTS-Titeln gab, authentische Spieltagserlebnisse in den Stadien und ungeahnte Spieler-Detailtiefe mit Deferred Rendering und Deferred Lighting. Auf PlayStation 5 beinhalten die Spiele dank des neuen DualSense-Controllers auch neue haptische Features.



"Mit jeder neuen Konsolengeneration lässt EA SPORTS in seinen Spielen die Trennlinie zwischen virtueller und realer Welt weiter verschwinden. Die Next-Gen-Versionen von FIFA 21 und Madden NFL 21 bieten beeindruckende, intensive und authentische Spielerlebnisse, mit denen die Spieler das nächste Level der Sporterlebnisse hautnah spüren können", sagte Cam Weber, EVP und Group GM von EA SPORTS. "Dank der fantastischen Power der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S konnten wir branchenführendes Gameplay und Inhaltsoptimierungen erschaffen und unsere Spieler so noch näher an ihre Lieblingssportarten heranführen."



EA SPORTS bietet allen Spielern, die FIFA 21 und Madden NFL 21 bereits spielen und den Spielspaß dann auf den neuen Konsolen fortsetzen wollen, ein kostenloses Upgrade: Wer FIFA 21 oder Madden NFL 21 für PlayStation 4 und/oder Xbox One bis zur Veröffentlichung von FIFA 22 und Madden NFL 22 kauft oder bereits gekauft hat, erhält die Version des jeweiligen Spiels für PlayStation 5 und/oder Xbox Series X|S beim Release des Spiels im Dezember gratis*. Die Spieler können ihre Fortschritte und Inhalte aus Ultimate Team und VOLTA FOOTBALL (FIFA 21) bzw. ihre Spielstände aus Ultimate Team, The Yard und beiden Franchise-Modi (Madden NFL 21) mitnehmen. Mehr Einzelheiten zu FIFA 21 und Madden NFL 21 werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.



