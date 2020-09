Electronic Arts gibt heute die 100 am besten bewerteten Spieler in EA SPORTS FIFA 21 bekannt. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski bilden in diesem Jahr die Spitze der besten Spieler. Lewandowski ist der einzige Vertreter aus der Bundesliga, der es in die Top 10 geschafft hat.



Unter den Top 10 finden sich neben EA SPORT FIFA 21-Cover-Athlet Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, Kevin De Bruyne von Manchester City sowie ein Dreigespann vom FC Liverpool, bestehend aus Virgil van Dijk, Mohamed Salah und Sadio Mané.



Hier die gesamte Top 10 in EA SPORTS FIFA 21:



1. Lionel Messi, FC Barcelona (93)

2. Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92)

3. Robert Lewandowski, FC Bayern München (91)

4. Kevin De Bruyne, Manchester City (91)

5. Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91)

6. Jan Oblak, Atlético Madrid (91)

7. Virgil van Dijk, FC Liverpool (90)

8. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)

9. Mohamed Salah, FC Liverpool (90)

10. Sadio Mané, FC Liverpool (90)



Unter folgendem Link ist die diesjährige Top 100 einzusehen: https://www.ea.com/games/fifa/fifa-21/ratings. Weitere Ratings in EA SPORTS FIFA 21 werden in den kommenden Tagen auf den Kanälen von Electronic Arts enthüllt.



Assets und weiteres Material rund um die Enthüllung der diesjährigen Wertungen gibt es hier: http://www.ea-extranet.de/shortlink/1ea19/8E4C42



EA SPORTS FIFA 21 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist weltweit am 9. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Origin und Steam) erhältlich.



Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA21) gefolgt werden.



Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.

(lifePR) (