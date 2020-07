Pressemitteilung BoxID: 808314 (Electronic Arts GmbH)

EA SPORTS FIFA 21 enthüllt Kylian Mbappé als Coverstar

EA SPORTS enthüllt heute den französischen Superstar Kylian Mbappé als Coverstar von EA SPORTS FIFA 21. Mbappé ist bereits in seinem jungen Alter ein Star und repräsentiert die nächste Generation großer Fußballer. Neben seinem Weltklassetalent verkörpert er den Geist der globalen FIFA-Community, indem er Fußball mit Lifestyle verknüpft und Millionen Menschen auf der ganzen Welt über den Fußball verbindet.



Der neue FIFA 21-Coverstar hat entscheidende Tore bei Weltmeisterschaften geschossen, Liga-Titel gewonnen, wurde 2017 zum Golden Boy ernannt und im Alter von 20 Jahren zum Spieler des Jahres der Ligue 1 gewählt. Seinen ersten Profivertrag unterzeichnete er 2016. Nun kann Kylian Mbappé die Ernennung zum offiziellen FIFA-Coverstar in die Liste seiner Erfolge aufnehmen.



„Auf dem Cover von EA SPORTS FIFA zu sein, ist ein wahrgewordener Traum. Von meiner Zeit bei Bondy über Clairefontaine bis hin zur Weltmeisterschaft ist dies ein weiterer großer Meilenstein. Ich spiele dieses Spiel seit meiner Kindheit und fühle mich geehrt, eine ganz neue Generation von Fußballern zu repräsentieren und in der gleichen Gruppe zu sein wie viele andere herausragende Fußballer, mit denen ich diese Ehre nun teile“, sagt Kylian Mbappé.



„Da sich unsere FIFA-Franchise rasant auf die nächste Generation des Spielerlebnisses zubewegt, wissen wir, dass unser Coverstar sowohl die Zukunft unseres Spiels als auch die Zukunft des gesamten Fußballs verkörpern muss. Kylian repräsentiert das, was wir in diesem Jahr in FIFA 21 einbringen, von seinem Bekenntnis zur Weiterentwicklung von Fußballkultur und Lifestyle über seine weitreichende soziale Vernetzung bis hin zu seinem unerbittlichen Wunsch, sein Spiel auf das nächste Level zu bringen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Kylian das Franchise voranzutreiben“, äußert Cam Weber, EVP und Group GM, EA SPORTS.



Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA21) gefolgt werden.



Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.



Über EA SPORTS

EA SPORTS ist eine der weltweit führenden Marken im Bereich der Sportunterhaltung, mit erfolgreichen Videospielserien, preisgekrönten interaktiven Technologien, Fanprogrammen und plattformübergreifenden digitalen Erlebnissen. EA SPORTS verbindet Spieler und lässt sie die Emotionen des Sports erleben, durch branchenführende Sportspiele wie EA SPORTS Madden NFL, EA SPORTS FIFA, EA SPORTS NHL®, EA SPORTS NBA LIVE, EA SPORTS Rory McIlroy PGA TOUR® und EA SPORTS UFC®.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (