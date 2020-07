Pressemitteilung BoxID: 808503 (Electronic Arts GmbH)

EA SPORTS FIFA 21: Umfangreiche Updates im Karrieremodus und beim Gameplay-Realismus, neue Online-Spielmöglichkeiten mit Freunden

Electronic Arts hat heute die neuen Innovationen aus den beliebtesten Modi von EA SPORTS FIFA 21 vorgestellt. Die Fans können dank neuer sozialer Elemente noch mehr Spielmöglichkeiten mit Freunden nutzen, in der Karriere dank neuartiger Kontrolle jeden Moment wie nie zuvor bestimmen und ungeahnten Fußballspaß genießen. EA SPORTS FIFA 21 stellt mit Kylian Mbappé von PSG, der weltweit auf dem Cover sämtlicher Editions vertreten ist, eine neue Fußballgeneration in den Mittelpunkt. Das Spiel ist ab 9. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Origin und Steam) erhältlich.



„Auf dem Cover von EA SPORTS FIFA zu sein, ist ein wahrgewordener Traum. Von meiner Zeit bei Bondy über Clairefontaine bis hin zur Weltmeisterschaft ist dies ein weiterer großer Meilenstein. Ich spiele dieses Spiel seit meiner Kindheit und fühle mich geehrt, eine ganz neue Generation von Fußballern zu repräsentieren und in der gleichen Gruppe zu sein wie viele andere herausragende Fußballer, mit denen ich diese Ehre nun teile“, sagt Kylian Mbappé.



Fußball ist vor allem aufgrund des gemeinschaftlichen Spielerlebnisses mit Freunden so beliebt. Die Spieler können in EA SPORTS FIFA 21 mit der neuen Variante VOLTA Squads noch mehr soziale Interaktivität im Straßenfußball erleben. Sie können sich mit bis zu drei weiteren Freunden zusammenschließen oder in Community-Partien mit anderen VOLTA Squad-Spielern einsteigen und im kooperativen 5-gegen-5-Online-Gameplay als Team gewinnen. In FIFA Ultimate Team können sich Spieler online mit Freunden zusammenschließen, im FUT-Koop um Boni kämpfen und neue Möglichkeiten nutzen, den populärsten Modus zu spielen.



"In diesem Jahr vereinen wir die Fans über soziale Spielerlebnisse, die sowohl den Kleinfeldfußball als auch das aufregende Spiel in den Profi-Arenen auf ein neues Niveau bringen, und sorgen so für das authentischste und interaktivste EA SPORTS FIFA-Erlebnis aller Zeiten", sagte Aaron McHardy, Executive Producer bei EA SPORTS FIFA. "Neben einem der bislang umfangreichsten Karrieremodus-Updates, dem verbesserten Gameplay-Realismus und der immer weiter verschwimmenden Grenze zwischen realem und virtuellem Fußball warten noch mehr Möglichkeiten als je zuvor auf die Fans, den Fußball, den wir alle lieben, zu genießen."



Die Fans des Karrieremodus können ihr Team an die Spitze bringen und dabei jeden Moment bestimmen. Möglich machen es Innovationen, die in Partien, bei Transfers und im Training für zusätzliche Spieltiefe sorgen. Auch die Gameplay-Interaktivität wurde im Karrieremodus weiter optimiert, sodass Spieler das Ergebnis jedes Spiels mit der Interaktiven Spielsimulation selbst in der Hand haben. Dank des überarbeiteten Entwicklungssystems lässt sich zudem die Spielerentwicklung noch direkter steuern. Weitere Informationen zu den neuesten Updates im Karrieremodus sind hier zu finden: https://www.ea.com/de/games/fifa/fifa-21/features#career-mode-overview.



EA SPORTS FIFA 21 legt die Messlatte höher und präsentiert das intelligenteste Gameplay aller Zeiten, mit neuen dynamischen Angriffssystemen, welche mit realistischeren und authentischeren Bewegungen noch intensivere 1-gegen-1-Situationen schaffen. Zahlreiche neue Features erwecken das Gameplay so realistisch wie noch nie zum Leben: Mit dem Agilen Dribbling-System besitzen Spieler noch mehr Tools, um sich gegen ihre Verteidiger durchzusetzen. Die Positioning Personality ermöglicht noch größere Ingame-Intelligenz, die das reale Verständnis von Raum und Zeit auf dem Rasen abbildet. Kreative Läufe ermöglichen neue Optionen abseits des Balls. Das Natural Collision System sorgt mit neuen Animationssystemen in sämtlichen Spielfeldbereichen für noch flüssigere Spielerinteraktionen. Mehr Infos zu den neuen Gameplay-Features in EA SPORTS FIFA 21 gibt es auf: https://www.ea.com/de/games/fifa/fifa-21/features#gameplay-overview.



VOLTA FOOTBALL bietet ein noch realistischeres und noch lohnenderes Spielerlebnis, mit neuem Spieltempo und intelligenteren Teambewegungen, unverkennbaren Styles, anpassbaren VOLTA-Avataren und 20 einzigartigen Spielfeldern auf 6 Kontinenten, die den Spirit des Straßenfußballs widerspiegeln. Den Einstieg in die Welt des Straßenfußballs erleichtert der storybasierte Modus „Das Debüt“, in dem einige der größten Namen der Fußballwelt auftreten, darunter Legenden wie Kaká oder die weltberühmte Freestylerin Lisa Zamouche. Mehr Infos zu den Neuheiten in VOLTA FOOTBALL sind unter folgendem Link zu finden: https://www.ea.com/de/games/fifa/fifa-21/features#volta-overview.



In FIFA Ultimate Team kann man mit zahlreichen neuen und erweiterten Anpassungsmethoden für einen einzigartigen FUT-Verein sorgen und den Look des Teams auf dem Rasen und auf der Tribüne anpassen. Wer mit dem Beide-Versionen-Anspruch* ein Upgrade auf eine Next-Gen-Konsole durchführt, kann mit dem Feature "Ein FUT-Verein" seinen FUT-Club von PlayStation 4 auf PlayStation 5 oder von Xbox One auf Xbox Series X (und umgekehrt) mitnehmen und die generationsübergreifenden Transfermarkt- und Bestenlisten-Features nutzen. Mehr Infos zu den FIFA Ultimate Team-Features gibt es unter: https://www.ea.com/de/games/fifa/fifa-21/features#fut-overview.



Das Spiel bietet absolute Authentizität mit über 17.000 Spielern, 700+ Teams, mehr als 90 Stadien und 30+ Ligen aus aller Welt. Das ermöglicht unvergessliche Triumphe und exklusiven Zugriff auf die wichtigsten Wettbewerbe der Fußballwelt, darunter die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die Bundesliga, die Premier League und die LaLiga Santander sowie die CONMEBOL Libertadores und die CONMEBOL Sudamericana.



Vorbesteller** der EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Edition für PS4, Xbox One und PC erhalten bis zu 24 seltene Gold-Packs, ein Coverstar-Leihobjekt, ein Karrieremodus-Talent aus der eigenen Jugend, Special-Edition-Trikots, Stadionobjekte und mehr. Wer bis 14. August 2020 vorbestellt**, erhält außerdem auch ein untauschbares Ones-To-Watch-Spielerobjekt. Weitere Vorbestell-Details finden sich hier.



EA Access***-Mitglieder können ab 1. Oktober auf die Early-Access-Trial von EA SPORTS FIFA 21 zugreifen und sich so einen Vorsprung verschaffen. In diesem Zeitraum haben Mitglieder außerdem auch die Gelegenheit, durch die Teilnahme an Pre-Launch-Challenges exklusive Boni freizuschalten. EA SPORTS FIFA-Spieler, die Mitglied bei EA Access sind, können im gesamten weiteren Saisonverlauf weitere Vorteile erhalten, darunter einzigartige Objekte und Saisonziel-XP-Boosts für FIFA Ultimate Team. Mehr Infos finden sich auf ea.com/de-de/ea-access



EA SPORTS FIFA 21 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist weltweit ab 9. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Origin und Steam) erhältlich.



Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA21) gefolgt werden.



Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.



*FÜR DAS UPGRADE AUF KONSOLEN OHNE LAUFWERK IST EIN DIGITALER KAUF ERFORDERLICH. UNTERLIEGT BESTIMMTEN BEDINGUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN. MEHR INFOS UNTER ea.com/de/games/fifa/fifa-21/news/dual-entitlement-terms-and-conditions.



**ULTIMATE EDITION-VORBESTELLUNG NUR FÜR PS4, XBOX ONE UND PC ERHÄLTLICH. NUR DORT, WO FIFA POINTS VERKAUFT WERDEN. UNTERLIEGT BESTIMMTEN BEDINGUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN. ALLE INFOS AUF ea.com/de/games/fifa/fifa-21/game-offer-and-disclaimers.



***UNTERLIEGT BESTIMMTEN BEDINGUNGEN, EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSEN. DETAILS AUF ea.com/de-de/ea-access/terms UND ea.com/de-de/ea-access. ANGEBOTENE, WIEDERKEHRENDE BELOHNUNGEN BENÖTIGEN EIN AKTIVES ABONNEMENT AM LETZTEN TAG DES MONATS, UM DIE WIEDERKEHRENDE BELOHNUNG DES NÄCHSTEN MONATS IM SPIEL ERHALTEN ZU KÖNNEN.

