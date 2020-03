Pressemitteilung BoxID: 789738 (El Gouna Down Town)

Von Wüstenrallye bis Film Festival - mit diesen Events lockt El Gouna in 2020

Wer noch Inspiration für seine diesjährige Urlaubsplanung sucht, hat im Ferienparadies El Gouna am Roten Meer in den nächsten Monaten eine Auswahl an sportlichen, musikalischen und kulturellen Events, die auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher anlocken werden.



Den sportlichen Auftakt bilden die El Gouna Squash Open vom 8. bis 17. April 2020, die bereits zum neunten Mal stattfinden. Die Veranstaltung ist Teil der PSA World Series, einer Turnierserie im Profibereich des Squash. Die Crème de la Crème der internationalen Squashszene, darunter amtierende und ehemalige Weltmeister, reist dafür nach Ägypten, um gegeneinander anzutreten.



Heiße Reifen gibt es bei der El Gouna Rally vom 11. bis 12. April 2020, einer der wichtigsten Sportveranstaltungen Ägyptens. Bereits am Vortag des Rennens können Motorsportfans die Rennautos bei einer Parade an der Abu Tig Marina bewundern, während die Route selbst durch die faszinierende Landschaft im Hinterland von El Gouna führt. Die Rally endet mit einer Schlussfeier an der Abu Tig Marina. Hobby- und Profirennfahrer kommen bei dieser Wüsten-Rallye voll auf ihre Kosten, wenn sie in ihren Geländewagen die sandigen Pisten bezwingen. Adrenalinkick garantiert!



Hoch zu Ross heißt es vom 15. bis 18. April 2020 beim El Gouna Beach Polo. Die Besonderheit: anstatt auf Rasen findet der Wettbewerb am Strand statt. Sechs Teams bestehend aus nationalen und internationalen Profi-Polospielern kämpfen um den begehrten Pokal. Das Spielfeld ist in diesem Fall etwas kleiner als bei regulären Polo-Spielen und wird extra für das Event neben dem Hotel La Maison Bleue errichtet. Die Spiele sind frei zugänglich für jedermann.



Vom 4. bis 6. Juni 2020 gibt es was auf die Ohren – und zwar elektronische Klänge beim Sandbox Music Festival. Ein internationales Line-Up an Star-DJs legt bei Ägyptens führendem elektronischem Musikfestival am Strand von El Gouna auf und lassen die Nacht zum Tag werden. In den vergangenen Jahren standen Namen wie Dixon, Âme, Nic Faniciulli und Mike Servito auf dem Programm.



Roter Teppich und Film ab heißt es vom 24. September bis 2. Oktober beim El Gouna Film Festival, wenn sich das Who’s Who der internationalen Filmelite am Roten Meer versammelt. Das Festival findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt und ist das größte internationale Film Festival in Nordafrika und dem Mittleren Osten. Knapp 100 Filme aus über 30 Ländern bewerben sich um den begehrten Award. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung junger arabischer Filmemacher, die im Rahmen der CineGouna Plattform sowohl finanziell als auch mit Workshops und Masterclasses unterstützt werden.



Ein fester Termin im Kalender eines jeden Läufers ist der El Gouna Halbmarathon am 6. November 2020. Zur Wahl steht eine Strecke von fünf, zehn oder 21 Kilometern. Der Startschuss fällt um 9 Uhr, wenn dank angenehmer Temperaturen ideale Laufbedingungen herrschen. Die Route führt durch die malerischen Straßen von El Gouna, vorbei am Flughafen und dem Fußballstadion, und endet schließlich an der Abu Tig Marina.



Weite Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter https://www.hotels.elgouna.com/de/events-in-gouna

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (