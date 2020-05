Pressemitteilung BoxID: 798930 (Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz)

Stausee Rabenstein Saisonstart 2020

Endlich ist es soweit, der Stausee Rabenstein öffnet am 15. Mai um 10:00 Uhr seine Tore und startet in die Badesaison.



Das Team der Eissport- und Freizeit GmbH heißt alle Badegäste herzlich willkommen und freut sich auf einen langen, warmen und entspannten Sommer. Mutige Gäste können bei frühlingshaftem Wetter und frischen 15 °C Wassertemperatur gerne anbaden. Für alle anderen stehen Tretboote, Liegewiesen, Volleyball- Fußball- und Spielplätze sowie unser gastronomisches Angebot zur Verfügung.



Die Umsetzung und Einhaltung von Hygienevorschriften ist auch am Stausee Rabenstein unumgänglich. Über die Richtlinien informieren können sich die Gäste vorab auf unserer Homepage www.stausee-rabenstein.de oder vor Ort.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (