Auf Grund der aktuellen Entwicklung rund um das Coronavirus SARS-CoV-2 und der ab 02.11.2020 geltenden Corona-Schutz-Verordnung muss der Betrieb in allen Einrichtungen der Eissport und Freizeit GmbH vom 02. - 30.11.2020 vorübergehend eingestellt werden. Dies betrifft die beiden Betriebsteile Eissportzentrum Chemnitz und Golfbad.



Die Wettkampfhalle im Eissportzentrum darf unter strengen Hygieneauflagen jedoch für den Schulsport und aller Voraussicht nach auch von den Bundes- und Landeskadersportler genutzt werden, so lange dies in der Allgemeinverfügung des Landes Sachsen nicht anders beschlossen wird.



Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, Sportler und Besucher hat für die Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz höchste Priorität. Die derzeitige Entwicklung des Coronavirus wird im engen Austausch mit der Stadt Chemnitz aufmerksam verfolgt und mit den zuständigen Behörden regelmäßig besprochen.



Die Mitarbeiter der EFC GmbH stehen telefonisch und über E-Mail Kontakt weiterhin zur Verfügung. Von vor Ort Besuchen sollte abgesehen werden.

