Schlagkräftiges Partner-Duo auf neuem Terrain

Indeed und die Deutsche Bank bringen sich ab sofort auch verstärkt im eSports-Bereich von Eintracht Frankfurt ein

Zur Saison 2020/21 begrüßt der eSports-Bereich von Eintracht Frankfurt zwei neue Partner, die bereits fest in der Klubstruktur verwurzelt sind. Im eSports-Premium-Segment wird sich zudem zukünftig der Snack-Hersteller Lorenz Snack-World mit seiner Marke NicNac’s engagieren. NicNac's unterstützt den eSports-Bereich bereits seit September 2019 als Partner und erweitert nun sein Engagement. Der Fokus der Partnerschaft liegt auf dem Strategiespiel League of Legends, wo die Marke mit den teigummantelten Erdnüssen bereits ein großes Netzwerk und weitreichende Erfahrungen mitbringt, von der der eSports-Bereich der Eintracht bereits in der ersten gemeinsamen Saison profitieren konnte.



Zudem werden sich künftig auch die Deutsche Bank und Indeed im eSports-Bereich einbringen. Die Deutsche Bank wird dabei unter anderem die Durchführung der FIFA Scouting Days zur Auswahl des neuen Teams für die Virtuelle Bundesliga im Deutsche Bank Park begleiten. Indeed konnte bereits bei der eAdler Challenge 2018 und der Bundesliga Home Challenge 2019/20 erste Berührungspunkte mit dem eSports bei Eintracht Frankfurt sammeln und möchte sich nun auch verstärkt im League of Legends-Bereich einbringen.



Timm Jäger, Referent des Vorstands für strategische und digitale Projekte bei Eintracht Frankfurt, zeigt sich sehr angetan ob der neuen Kooperationen: „Wir sind sehr stolz, dass wir zwei über die Landesgrenzen hinaus renommierte Partner von Eintracht Frankfurt nun auch für den eSports-Bereich gewinnen konnten. Das ist ein sehr positives Zeichen für unser digitales Engagement und den gesamten Verein.“



Alle Beteiligten möchten, einhergehend mit der inhaltlichen und finanziellen Unterstützung, künftig vor allem die Talent- und Nachwuchsförderung weiter stärken, gemäß dem Leitsatz: Von der Breite in die Spitze. „Gleichzeitig wollen wir uns im eSports stetig professionalisieren und die Entwicklung in den Spitzenbereich geduldig, aber konsequent vorantreiben“, so Jäger.

