Match IQ und Eintracht Frankfurt verlängern ihre Kooperation um weitere 2 Jahre

12.10.18

Die Match IQ GmbH, ein Tochterunternehmen der Constantin Medien AG, und Eintracht Frankfurt haben ihre seit November 2016 bestehende erfolgreiche Kooperation um weitere zwei Jahre verlängert. Match IQ wird den DFB-Pokalsieger 2018 auch künftig bei der Planung, Organisation und praktischen Umsetzung unter anderem von Trainingslagern, Testspielen und internationalen Reisen unterstützen.



Die Sportberatungsagentur mit Sitz in Hamburg und Ismaning wird für den Bundesligisten, der nach dem Pokalsieg in dieser Saison auch an der UEFA Europa League teilnimmt, sowohl in der Sommer- als auch in der Wintervorbereitung auf nationaler und internationaler Ebene als Dienstleister aktiv sein.



Im Rahmen der bisherigen Zusammenarbeit realisierte Match IQ für die Eintracht bereits diverse Freundschaftsspiele und war maßgeblich an den internationalen Reisen der Lizenzspieler-Mannschaft nach Amerika sowie der Reise der U19-Junioren der Eintracht nach China zum Weifang Cup beteiligt.



Fredi Bobic, Vorstand Sport Eintracht Frankfurt Fußball AG, über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mit der Kooperation gemacht und unsere Trainingslager in den USA auf einem absoluten Topniveau durchführen können. Mit Match IQ haben wir einen verlässlichen und kreativen Partner an unserer Seite, der uns bei der Planung und Durchführung unserer Reisen, Trainingslager und Testspiele hervorragend unterstützt.“



Nicholas MacGowan von Holstein, Geschäftsführer der Match IQ GmbH: „Eintracht Frankfurt hat nicht nur aufgrund des Triumphs im DFB-Pokal eine hervorragende Entwicklung genommen. Auf diesem erfolgreichen Weg wollen wir die Eintracht weiter begleiten und durch unser Knowhow und unser umfangreiches Kontaktnetzwerk unterstützen.“



Über die Match IQ GmbH



Die Match IQ GmbH, die seit September 2018 zum Constantin Medien-Konzern gehört, berät als offizieller und langfristiger Partner mehrere Bundesligavereine im Bereich Internationalisierung, Spieltags-Abwicklung, sowie bei der Entwicklung, Akquise und Umsetzung von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen. Die 2013 gegründete Agentur mit Sitz in Hamburg und Ismaning vertritt die Interessen der Klubs auf dem Markt mit dem Ziel, die sportliche Saisonvorbereitung zu optimieren und gleichzeitig neue Plattformen zu schaffen, um ungenutzte Potenziale für Sponsoren und Fans zu aktivieren. Dabei greift Match IQ auf ein internationales Netzwerk zurück und kreiert gemeinsam mit den Klubs und Sponsoren neue Ansätze, um wirtschaftliche Mehrwerte zu generieren. Match IQ entwickelt darüber hinaus innovative Sportmarketing-Konzepte für Vereinsmarken, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren.



Über die Constantin Medien AG



Die Constantin Medien AG ist ein international agierendes Medienunternehmen mit Sitz in Ismaning bei München. Die Geschäftstätigkeit umfasst das Segment Sport: Mit den Tochtergesellschaften Sport1 GmbH, Sport1 Media GmbH, Magic Sports Media GmbH, Match IQ GmbH, PLAZAMEDIA GmbH und LEITMOTIF Creators GmbH deckt die Constantin Medien-Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette im Sport- und Sportmedienbereich ab. Bis zur Entkonsolidierung zum 12. Juni 2017 zählten über die Mehrheitsbeteiligung an der Highlight Communications AG, Pratteln/Schweiz, auch die Segmente Film sowie Sport- und Event-Marketing zum Portfolio.



