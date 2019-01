LG Electronics wird Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt eSports

16.01.19

LG und Eintracht Frankfurt gehen ab sofort eine zweijährige Partnerschaft im eSports ein. Als Hauptsponsor der neuesten Sportart im vielfältigen Angebot von Eintracht Frankfurt wird die Marke LG prominent im spannenden eSports-Umfeld auftauchen. Darüber hinaus vertraut Eintracht Frankfurt im eSports auf das technische Know-how von LG und nutzt die Gaming-Bildschirme LG UltraGear.



Mit der Gründung eines eigenen eSports-Bereichs bei Eintracht Frankfurt e.V. verfolgt Eintracht Frankfurt einen Breitensportansatz. Getreu der Devise „von der Breite in die Spitze“ sollen lokale eSports-Talente gefördert werden. Hierbei wird man sich auf die Titel EA Sports FIFA und League of Legends konzentrieren. Der Fokus liegt zudem auf gesundheitlicher Aufklärung, Beratung der Eltern und Elementen aus dem klassischen Sport. Welche Ideen, Maßnahmen und Angebote für Mitglieder dahinterstecken, wird in Kürze bekanntgegeben.



„Wir freuen uns, die Eintracht bei ihrem eSports-Engagement unterstützen zu können. In erster Linie, weil dieses dort nicht unter rein kommerziellen Gesichtspunkten stattfindet, sondern dem Umgang mit Jugend-, Talent- und Breitensportförderung entspricht. Vor diesem Hintergrund bietet sich eine tolle Plattform für unsere LG UltraGear Gaming-Monitore. Für LG Electronics ist es auch ein weiterer wichtiger Schritt, um in Frankfurt anzukommen und heimisch zu werden“, so Frank Sander, Head of Marketing ISP – LG Electronics Deutschland GmbH.



„Mit diesem innovativen Breitensportansatz im eSports beschreiten wir in der Bundesliga einen völlig neuen Weg und sehen dies als weiteren Baustein unserer Digitalisierungsstrategie. Wir sind sehr froh darüber, einen solch renommierten Partner wie LG Electronics mit unserem Konzept überzeugt zu haben“, sagt Eintracht-Vorstandsreferent für digitale Projekte Timm Jäger.

