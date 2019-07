Pressemitteilung BoxID: 760168 (Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA)

sportwetten.de wird offizieller Wettpartner von Eintracht Braunschweig

Die sportwetten.de GmbH und die Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA haben sich zu einer Partnerschaft zusammengeschlossen. Bereits in der vergangenen Saison hatten sich der Wettanbieter und der Sportverein auf eine reine Bandenpartnerschaft verständigt, jetzt wird die Kooperation erweitert.





Das Zentrum der Partnerschaft bilden umfassende Aktivierungsrechte bei allen Begegnungen der Mannschaft inklusive Bandenpräsenzen im Stadion, Banner auf den digitalen Kanälen der Eintracht und Social Media-Beiträgen. Zusätzlich wird sportwetten.de die Braunschweiger Fangemeinde mit verschiedenen Aktivierungsmaßnahmen sowie Promotion vor Ort involvieren.





„Tradition und Fanbase waren die beiden Hauptattribute, die uns zu einer Kooperation bewogen haben. Wenn man dann noch bedenkt, wie sehr die Löwen in der letzten Hinrunde unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, nimmt man die Perspektive von Eintracht Braunschweig mit Herzklopfen wahr. Wir freuen uns, der Eintracht in nicht ganz so glorreichen Zeiten an die Seite zu treten und – mit selbstbewusstem Blick nach oben – auf die Partnerschaft“, so Ingo Pauling, Direktor von sportwetten.de.





Wolfram Benz, Geschäftsführer von Eintracht Braunschweig: „Wir haben durch die Bandenkooperation in der vergangenen Saison bereits erste gemeinsame Gehversuche gemacht. Dass die Partnerschaft ausgebaut werden konnte und wir mit sportwetten.de einen kreativen und innovativen Wegbegleiter gefunden haben, freut uns außerordentlich.





Über sportwetten.de:





Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mit Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacher zusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich – bei aller Seriosität – durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von VfL Bochum, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (