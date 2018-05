Ticket-Infos zu einer möglichen Relegation

Die Löwen können am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel den direkten Klassenerhalt sichern. Dennoch bereitet sich Eintracht Braunschweig organisatorisch bereits auf die mögliche Teilnahme an den beiden Relegationsspielen vor.



Nachfolgend sind alle wichtigen Informationen rund um den Ticket-Verkauf für die beiden potenziellen Relegationsspiele gegen den Drittligisten Karlsruher SC zusammengefasst. Anstoß für das Hinspiel im Wildparkstadion wäre am Freitag, dem 18. Mai 2018 um 18.15 Uhr, das Rückspiel im EINTRACHT-STADION würde am Dienstag, dem 22. Mai 2018 um 18.15 Uhr angepfiffen.



Hinspiel

Der Vorverkauf für das mögliche Auswärtsspiel in Karlsruhe erfolgt für Dauerkarteninhaber am Montag, dem 14. Mai 2018 in der Zeit von 12 bis 18 Uhr ausschließlich über den Auswärtskarten Online-Ticketshop.



Sollten um 18 Uhr noch Karten für das Auswärtsspiel zur Verfügung stehen, werden unmittelbar alle Online-Bestandskunden für das Auswärtsspiel freigeschaltet.



Rückspiel

Die Besitzer einer Dauerkarte haben als Dank für die tolle Unterstützung bei den bisherigen Heimspielen kostenfreien Eintritt und können somit für das Relegations-Heimspiel ihr Saisonticket 2017/2018 nutzen.



Der Vorverkauf von Tageskarten für das Heimspiel erfolgt ab Montag, dem 14. Mai 2018 um 10 Uhr ausschließlich an Online-Bestandskunden. Die Tickets sind zu deutlich günstigeren Preisen im Vergleich zum Ligabetrieb über den Online-Ticketshop sowie über die Ticket-Hotline (01806 – 121895)* erhältlich.



Aufgrund der Kurzfristigkeit ist bei allen Verkäufen kein Versand der bestellten Karten per Post möglich, sondern ausschließlich der Versand per „print@home“ oder eine Hinterlegung und Abholung zu festgelegten Uhrzeiten im Kassenhaus am Haupteingang des EINTRACHT-STADIONs.



Alle weiteren Detail-Informationen finden Sie auf www.eintracht.com.



Detaillierte Informationen zu den Verkaufsmodalitäten (Preise, Kontingentierung, etc.) erfolgen im Falle der Teilnahme an den Relegationsspielen unmittelbar nach dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Sonntag, dem 13. Mai 2018.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren