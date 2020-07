Pressemitteilung BoxID: 806197 (Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA)

Stephan Fürstner verlässt die Löwen

Stephan Fürstner, dessen zum Saisonende auslaufender Vertrag sich durch den Aufstieg in die 2. Bundesliga automatisch um ein Jahr verlängert hat, wird Eintracht Braunschweig verlassen. Der 32-jährige ehemalige Kapitän der Löwen wechselt zur neuen Spielzeit zur U23 des FSV Mainz 05 in die Regionalliga Südwest. Sein Kontrakt mit der Eintracht wurde aufgelöst.



„Man soll ja bekanntlich gehen, wenn es am schönsten ist. Hinter uns liegen zwei ereignisreiche Jahre, die in der vergangenen Woche in der Rückkehr in die 2. Bundesliga mündeten. Ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein und werde diese Zeit nicht vergessen. Für mich persönlich war es aufgrund der vielen Verletzungen ein auf und ab, das kann ich nicht komplett ausblenden. Mainz 05 bietet mir eine tolle Zukunftsperspektive. Ich kann nicht nur noch zwei Jahre Fußball aktiv spielen, sondern habe gleichzeitig auch die Chance, die ersten Schritte in Richtung Trainer-Ausbildung zu machen. Der Eintracht wünsche ich alles erdenklich Gute. Der Grundstock für eine erfolgreiche Zukunft ist mit dem Aufstieg gelegt“, betont Stephan Fürstner.



Sportdirektor Peter Vollmann ergänzt: „Stephan hat uns seine Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Wir können seine Beweggründe nachvollziehen. Trotz der Verletzungen und Rückschläge hatte er eine ganz wichtige Rolle im Team und einen großen Anteil am sportlichen Erfolg – auf und neben Platz. Wir danken ihm dafür und wünschen ihm sportlich sowie persönlich alles Gute.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (