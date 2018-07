NFV-Pokalspiel gegen Lüneburger SK terminiert

In der Qualifikationsrunde zum Krombacher Niedersachsenpokal der niedersächsischen Dritt- und Viertligisten trifft Eintracht Braunschweig auf den Lüneburger SK Hansa. Die Begegnung beim Regionalligisten wird am Mittwoch, dem 15. August 2018 um 18.30 Uhr auf der Sportanlage Sülzwiesen (Am Grasweg 27, 21335 Lüneburg) ausgetragen.



Der Kartenvorverkauf für diese Partie startet voraussichtlich Ende der Woche. Weitere Informationen dazu werden zeitnah bekannt gegeben.

