Pressemitteilung BoxID: 748444 (Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA)

Lizenzunterlagen mit Bedingungen

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für die 3. Liga in der Saison 2019/2020 hat Eintracht Braunschweig die erste Entscheidung von der DFB-Zentralverwaltung erhalten.



Nach Überprüfung der eingereichten Unterlagen, in denen es um die technisch-organisatorische, sicherheitstechnische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Traditionsvereins geht, hat der DFB festgelegt, dass Eintracht Braunschweig Bedingungen erfüllen muss, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachzuweisen.



"Wir haben die vom DFB auferlegten Bedingungen so erwartet und sind darauf vorbereitet. Aufgrund der professionellen Aufbereitung der Unterlagen sowie der guten Gespräche mit unseren Partnern werden wir diese erfüllen. Darüber hinaus waren auch die umfangreichen Sparmaßnahmen, die in den vergangenen Wochen auf den Weg gebracht worden sind, eine wichtige Voraussetzung. Die finale Lizenz wird Anfang Juni vergeben, wenn klar ist, welche Teams sich sportlich für die 3. Liga qualifiziert haben. Bis dahin werden wir unsere Hausaufgaben gemacht haben", so Wolfram Benz, Geschäftsführer der Eintracht Braunschweig GmbH & Co KGaA.



Darüber hinaus hat Eintracht Braunschweig beim NFV auch die Lizenzunterlagen für die Regionalliga eingereicht.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (