Jahreshauptversammlung der Eintracht - Gesamtverein erzielt Verlust von 64.065 Euro, Kapitalgesellschaft Überschuss von 2.741.476 Euro

06.12.18

Bei der Mitgliederversammlung am heutigen Abend präsentiert Sebastian Ebel, Präsident des BTSV Eintracht von 1895 e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA, die Entwicklung des vergangenen Jahres.



Der BTSV Eintracht von 1895 e.V. hat das Vereinsjahr 2017/2018 mit einem Verlust von 64.065 Euro nach Steuern (Vorjahr: Überschuss von 16.519 Euro) beendet.



„Trotz der ausbleibenden Gewinnausschüttung der Kapitalgesellschaft nach dem Abstieg ist der Verlust bei einem positiven Eigenkapital in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro gut verkraftbar. Die Ausschüttung betrug im vergangenen Jahr 130.000 Euro, die am Ende zu einem knapp positiven Ergebnis geführt haben. Das zeigt, wie gut sich der Verein in den vergangenen Monaten entwickelt und eigene Einnahmequellen und Sponsoren aufgebaut hat, denn sonst wäre das Defizit deutlich größer ausgefallen. Dennoch müssen wir daran arbeiten, dass sich der Verein noch mehr aus eigenen Mitteln finanzieren kann und nicht mehr von den Ausschüttungen der GmbH abhängig ist“, so Rainer Cech, Vizepräsident Finanzen des BTSV Eintracht von 1895 e.V.



Die Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 einen Überschuss von 2.741.476 Euro nach Steuern (Vorjahr 173.289 Euro) erzielt.



„Man muss ganz klar sagen, dass ein Überschuss in dieser Größenordnung nicht geplant war, sondern aufgrund des Saisonverlaufs weniger Prämien ausgezahlt wurden, zudem gab es aufgrund der zahlreichen Langzeitverletzten finanzielle Entlastungen sowie höhere Einnahmen aus der Vermarktung, insbesondere aus dem Bereich der TV-Gelder. Der deutliche Überschuss ist natürlich erfreulich, weil er uns in der aktuellen Saison in der 3. Liga absichert“, macht Sebastian Ebel deutlich.

