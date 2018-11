Talente suchen, finden, binden

12.11.18

Auf der Berufe live Rheinland in Köln, der Messe für Studium, Ausbildung und Gap Year, suchen 130 Unternehmen, Hochschulen und Sprachreiseanbieter den passenden Nachwuchs. Sie präsentieren am 16./17. November den Jugendlichen im Alter von 14 bis 23 Jahren und deren Eltern ihre vielseitigen Angebote und geben ihnen Orientierung sowie Entscheidungshilfen für die berufliche Wahl. „Der demografische Wandel, die Akademisierung und die Internationalisierung machen das Finden von qualifizierten Schülern immer schwieriger“, sagt Andrea Heiliger, Pressesprecherin der Einstieg GmbH. „Die Personaler warten nicht mehr ab, bis sich die passenden Talente bei ihnen bewerben. Sie gehen den umgekehrten Weg, werben mit gezielten Rekrutierungsmaßnahmen um ihre Gunst, unterbreiten gute Angebote an ihrem Messestand und an der Job Wall.“



Damit Unternehmen und Hochschulen die passenden Talente finden, sollten Jugendliche ihre besonderen Interessen und Stärken kennen. Sind sie dabei überfragt, dann hilft der Berufswahltest weiter. Dieser Online-Test ermittelt die individuellen Fähigkeiten des Schülers und schlägt dazu passende Programmangebote und Aussteller vor, mit denen er bereits im Vorfeld feste Termine auf der Messe ausmachen kann.



Liegen die Talente in den Bereichen Umwelt, Technik und Naturwissenschaften, dann sollten die Schüler das dazu passende Forum besuchen mit den Ausstellern Lanxess, Ineos, Deutsche Telekom, Arbeitgeberverband Chemie Rheinland, AWB Abfallwirtschaftsbetriebe, Rheinenergie und KVB, Bayer, Covestro, Datagroup Köln, Landesverband Gartenbau Rheinland, Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Vinnollt oder das DZNE – Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e. V.. Alle weiteren 130 Aussteller, auch Hochschulen und Universitäten, finden Interessierte unter: www.einstieg.com/...



Tipps für ihre Bewerbung erhalten Schüler bei den Experten im Bewerbungsforum. Sie prüfen mitgebrachte Bewerbungsmappen, beantworten individuelle Fragen und auf Wunsch erstellt ein Fotograf kostenfrei ein professionelles Bewerbungsfoto.



Neben dem großen Beratungsangebot und 35 Vorträgen auf der Bühne und in der Speakers Corner können Schüler auch praxisnahe Erfahrungen machen durch die Teilnahme an der Berufe Challenge und im Erlebnisforum Beruf. So erlangen sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktische Erkenntnisse für ihre Berufswahl.



Alle Messeinformationen finden Interessierte unter www.einstieg.com/.... Dort gibt es zur Messevorbereitung auch Video-Tutorials. Teil 1 erklärt den Interessencheck mit Ausstellermatching und Terminservice. In Teil 2 geht es um das Messe-Outfit und was Schüler einpacken sollten. In Teil 3 werden alle weiteren Angebote dargestellt, beispielsweise der Hallenplan mit 130 Ausstellern und das Bühnenprogramm mit 35 Vorträgen.



Berufe live Rheinland 2018:

Termin: Freitag, 16. November 2018, 9 – 14 Uhr, Samstag, 17. November 2018, 9 – 16 Uhr

Ort: Koelnmesse, Halle 10.1

Eintritt: kostenfrei



Besucher-Infos: www.einstieg.com/...

