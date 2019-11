Pressemitteilung BoxID: 775712 (EINSTIEG GmbH)

Schulabschluss in der Tasche - und so klappt's mit dem Berufseinstieg

.

• Einstieg München am 22. und 23. November

• Messe für Ausbildung, Studium und Gap Year mit 200 Ausstellern

• Freie Ausbildungs- und Duale Studienplätze für Schüler



Köln/München, 15. November 2019 – Im Großraum München beginnen jedes Jahr rund 8.000 Jugendliche eine Ausbildung in Industrie, Handel und Dienstleistungen. Aber: „Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze steigt jedes Jahr“, sagte Peter Kammerer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern. Die Gründe sind vielfältig. Ein entscheidender Faktor aber ist die Unsicherheit der Schüler in puncto Berufswahl. Zwei Drittel der Jugendlichen sind sich noch unsicher, was sie beruflich machen wollen. Das ergab eine Umfrage der Kölner Einstieg GmbH, Veranstalter deutschlandweiter Berufswahlmessen.



Deshalb ist es am besten, wenn Schüler bereits am Ende der zehnten Klasse beginnen, sich zu informieren. Für alle, die noch keinen Plan haben, bietet die 14. Einstieg München nächstes Wochenende einen umfassenden Überblick über Wege in den Beruf. Auf der Messe für Ausbildung, Studium und Gap Year am 22. und 23. November stellen Unternehmen, Hochschulen, Anbieter von Sprachreisen und private Bildungsträger ihre Angebote vor.



Gleich künftigen Arbeitgeber kennenlernen

„Wer nach dem Abschluss nicht ratlos dastehen möchte, informiert sich besser frühzeitig“, sagt auch Christian Langkafel, Geschäftsführer der Einstieg GmbH.



Ob Telekom, Siemens oder das Bundeskriminalamt: In den Hallen 2 und 3 im MOC Veranstaltungscenter München erhalten die Jugendlichen Ideen für die Studien- und Berufswahl, sie können das Ausbildungsangebot von rund 200 Ausstellern direkt vergleichen sowie in persönlichen Gesprächen herausfinden, ob die Chemie stimmt. Und vielleicht schon ihren zukünftigen Arbeitgeber kennenlernen – denn die Aussteller präsentieren in München auch ihre freien Ausbildungs-, Dualen Studien- und Gap-Year-Plätze. Im Themenforum „Chancen im Handel“ beraten zahlreiche Aussteller aus dieser Branche zum Berufseinstieg und zu Karrierechancen. Dabei präsentieren sie ihre Ausbildungsberufe und Studiengänge mit Erlebnisfaktor. Influencer und Traveller Nick Martin alias Travel Echo berichtet am Messe-Samstag über sechs Jahre Weltreise.



Lehrer und Eltern können die Messe ebenfalls nutzen, um zu erfahren, wie sie Schüler und Schulabgänger bestmöglich auf ihrem Weg in die Zukunft unterstützen können. Ein besonderes Kombi-Angebot in München: Diejenigen, die sich am Freitag ein Ticket kaufen, erhalten für den Messe-Samstag Freikarten für sich und eine Begleitperson. Alle Infos zu den Ausstellern, Vorträgen, den Themenforen sowie Video-Tutorials zur Messevorbereitung gibt es online unter www.einstieg.com/muenchen.



Einstieg München 2019

- Termin: 22./23. November 2019, Fr. 9–16 Uhr, Sa. 10–16 Uhr

- Zielgruppe: Jugendliche zwischen 16 und 23 Jahren, Studienwechsler, Lehrkräfte und Eltern

- Ort: MOC München, Hallen 2 + 3, Halle 1 Foyer

- Eintritt: 5 Euro; auf einstieg.com gibt es ein Freikartenkontingent

- Schirmherrschaft: Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung

- Besucher-Infos: www.einstieg.com/muenchen

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (