Die weltweite Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff und Schulen sind in besonderer Form davon betroffen. Die Einstieg GmbH hat sich diesem Problem gestellt und beweist, dass Berufsorientierung trotz Corona und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen in Bayern stattfinden kann.



Nach der erfolgreichen Premiere der Einstieg München Online im November 2020 mit über 3.000 SchülerInnen findet am 4. März 2021 mit der Einstieg Bayern Online die nächste Auflage des virtuellen Events statt.



Rund 40 Hochschulen und Unternehmen aus Bayern präsentieren auf der Einstieg Bayern Online ihre Studien- und Ausbildungsangebote. SchülerInnen und ihre Eltern haben die Möglichkeit, umfassende Informationen zu erhalten, sich direkt mit den AusstellerInnen auszutauschen und wichtige Kontakte zu knüpfen.



Einstieg Bayern Online:

Termin: 4.3.2021 // 14 – 19 Uhr

Zielgruppe: Jugendliche zwischen 14 und 23 Jahren, Studienwechsler, Lehrkräfte und Eltern

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Besucher-Infos: https://www.einstieg.com/messen/einstieg-bayern-online.html

