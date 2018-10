Vizepräsidentin des Eigenheimerverbandes begrüßte Pressevertreter zum Jahrespressegespräch in der Geschäftsstelle

18.10.18

Sibylle Banner, Vizepräsidentin des Eigenheimerverbandes Bayern, erörterte am 11. Oktober beim Jahrespressegespräch mit Vertretern der kommunalen und regionalen Presse in der Geschäftsstelle in München aktuelle Themen rund um das Thema Wohnen. Der massive Zuzug nach München und die umliegenden Großstädte, belastet nach Ansicht von Banner die Menschen immer stärker. Nicht nur die Verkehrsnetze kommen immer mehr an ihre Grenzen, auch die steigenden Miet- und Wohnungspreise können sich viele Arbeitnehmer und Studenten nicht mehr leisten. Die Vizepräsidentin ist von der Notwendigkeit überzeugt, auf der einen Seite in den Städten dichter und mehr in die Höhe zu bauen und auf der anderen Seite die Infrastruktur in den ländlichen Regionen massiv auszubauen, damit sich dort Firmen und Arbeitnehmer ansiedeln. „Wenn der Ausbau in die Infrastruktur weiter versäumt wird, dann bleiben die Firmen in München und es entsteht noch mehr Pendelverkehr. Das führt München jedoch bald in einen Verkehrskollaps“, so Banner.



Viel Leidenschaft zeigte die Vizepräsidentin des Eigenheimerverbandes auch beim Thema generationengerechtes Bauen. Im Gegensatz zu dem Begriff „altersgerechtes Bauen“, bei dem man sich Eingeschränktheit und verminderte Leistungsfähigkeit vorstellt, zeigt die Bezeichnung „generationengerechtes Bauen“, wie man seine Immobilie so gestalten kann, dass sie für alle Generationen nachhaltig und langfristig genutzt wird und jungen Familien mit kleinen Kindern genauso wie älteren Personen das Leben im Alltag erleichtert. „Wenn das Thema „generationengerechtes Bauen“ bei allen Neu- und Umbauten berücksichtigt wird, können auch Bauunternehmen besser und langfristig kalkulieren und die Preise für die Bauteile werden aufgrund der hohen Stückzahlen günstiger,“ ist Banner überzeugt.



Zufrieden war Banner über die Erfolge des Eigenheimerverbandes bei der Abschaffung der Strassenbeitragsausbausatzung (Strabs) deren Ende entscheidend durch die Popularklage des Verbandes vor fast genau einem Jahr eingeläutet wurde. „Wir kämpfen allerdings weiterhin dafür, dass die Eigentümer nicht durch die Hintertür zur Kasse gebeten werden, indem die Kommunen noch schnell Bescheide für die Straßenerschließung längst fertiger Straßen erlassen. Aus diesem Grund unterstützen wir die Online-Petition „Strabs abschaffen – aber richtig“ der Oberbayerischen Bezirksrätin Christine Degenhart.“



Ein weiteres Gesprächsthema war die Zusammenarbeit des Verbandes mit Parlamentariern und Vertretern befreundeter Verbände sowohl auf regionaler als auch auf Bundesebene. Die Forderungen des Verbandes zur Durchsetzung des Begriffes „generationsgerechtes Wohnen und Bauen“ werden in Ausschüssen der Parteien vertreten und bei Tagungen und Sitzungen permanent kundgetan. Nur so kann eine rasche Umsetzung der Forderungen des Verbandes vorangetrieben werden. Das Pressefrühstück des Eigenheimerverbandes findet zweimal jährlich in der Geschäftsstelle in München statt.

