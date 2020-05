Pressemitteilung BoxID: 800965 (Eigenheimerverband Bayern e.V.)

Eigenheimerverband bietet tolle Ideen für Schüler in den Pfingstferien

Nach vielen Wochen Home-Schooling haben sich die Kinder in den Pfingstferien ihre Auszeit redlich verdient. Leider sind die Freizeitangebote und der Alltag für die Familien noch immer eingeschränkt. Um den Schülern trotz Corona die Zeit zu verkürzen, bietet der Eigenheimerverband Bayern auf seiner Internetseite in den kommenden zwei Wochen regelmäßig spannende Spiele, leckere Rezepte und schöne Bastelanleitungen an. „Die Ideen können runtergeladen und ausgedruckt werden. Der Eigenheimerverband freut sich anschließend über Bilder von fertigen Speisen, gebastelten Kunstwerken und gelösten Rätseln, die wir auf unserer Webseite veröffentlichen“, so die Kinder- und Jugendbeauftragte des Eigenheimerverbandes, Gabriele Ehlers. Und Beatrice Wächter, Geschäftsführerin des Verbandes, ergänzt: „Spannend finden wir auch, wenn Kinder oder Eltern uns ihre eigenen Ideen einsenden – diese veröffentlichen wir dann ebenfalls gerne auf unserer Webseite www.eigenheimerverband.de.“ Alle Einsendungen können an info@eigenheimerverband.de geschickt werden.

