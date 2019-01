Oster-Dekoideen aus wohngesundem Filz

31.01.19

Ostern – mit dem beliebten Familienfest begrüßen wir den Frühling. Und was gibt es Schöneres, als das Fest gemeinsam mit Familie und Freuden bei einem leckeren Essen zu feiern. Aber egal, ob Frühstück oder Brunch, ein liebevoll gedeckter Tisch mit schönen Oster-Accessoires gehört immer dazu. Für diesen Anlass bietet die Filzmanufaktur eigengut eine Vielzahl von wunderschönen Accessoires, mit denen sich jede Tafel stimmungsvoll und kreativ eindecken lässt. Vom Tischset über Serviettenringe bis zum putzigen Eierwärmer in Hasen- oder Kükenform reicht das österliche Portfolio der Manufaktur, in der alles in Handarbeit aus bestem Wollfilz in einer kleinen Werkstatt in Konau angefertigt wird.



Doch österliche Deko-Ideen sind bei Weitem nicht die einzigen Schönheiten, die Jens und Dennis, die Macher hinter der Marke eigengut, aus ihrem Lieblingswerkstoff Filz entstehen lassen. Sitzkissen, Bankauflagen, Schreibtischunterlagen und Vorhänge werden ebenfalls in aufwendiger Handarbeit in Konau gefertigt. Und wer seinem Ostertisch eine besonders frühlingshafte Note geben möchte, setzt dem Arrangement mit einer schönen Leuchte mit Schmetterlingsmotiven die Krone auf. Die Pendelleuchten aus Wollfilz haben sich zum Renner bei eigengut entwickelt. Schließlich gibt es sie mit vielen verschiedenen Motiven, die mit ihrem wundervollen Lichtspiel jedem Raum eine traumhaft schöne Note verleihen.



Individuell in Form und Farben können die Pendelleuchten WAVE-DOTS ausgewählt werden.

Die Lampe lässt sich innen und außen in verschiedenen Farben anfertigen. Passend dazu sind hier Bank- und Kissenauflagen dekoriert, die in jedem Wunschmaß zu haben sind. Das Wandkissen bietet sogar eine Tasche für die Aufbewahrung von Zeitschriften.

Preis Pendelleuchte ab: 139,00 Euro



Kein Osterfrühstück ohne Hasenfamilie! Das 4er-Set Eierwärmer gibt es in 22 schönen Farben und jeder Hase kann in einer anderen Lieblingsfarbe ausgesucht werden. Auf Wunsch mit gestickter Aufschrift und auch einzeln lieferbar.

Preis: 29,90 Euro



Nie mehr kalte Ostereier. Die zauberhaften Küken leisten gerne beim Frühstück Gesellschaft und sorgen dabei garantiert für gute Laune. In 22 schönen Farben lieferbar, wobei jedes Küken auch eine andere Lieblingsfarbe tragen kann. Die lustigen Eierwärmer können auch einzeln bestellt werden.

Preis für das 4er-Set: 29,90 Euro



Praktisch, schön und vielseitig: Die Untersetzer aus 3 mm Wollfilz eignen sich als Tischset, Platzset, Untersetzer, Tischdecke oder als Unterlage für dies und das. Sie sind in vielen Größen lieferbar – sogar bis zu einem Durchmesser von 60 cm. Auch hier kann aus 22 Farben ausgewählt werden.

Preis: von 1,90 bis 38,00 Euro

