Diese Filzlieblinge gestalten das clevere Zuhause

Liebevolle Unikate statt Massenfertigung: In einer Werkstatt, direkt an der Elbe in Lüneburg, packen zwei Männer noch selber an! Hier fertigen Dennis und Jens in mühevoller Handarbeit maßgeschneiderte Wohntextilien aus ihrem Lieblings-Werkstoff Filz. Dieser kommt zu 100% aus deutscher Fertigung und wird traditionell aus reiner Wolle hergestellt. Das Ergebnis sind Einrichtungslieblinge höchster Qualität – die garantiert perfekt passen. Denn bei eigengut lassen sich Organizer, Kissen, Taschen oder sogar Lampen individuell gestalten. Hier realisieren sie Größen, Farben, Logos oder Aufschriften ganz nach Wunsch.



Pluspunkt in Sachen Kreativität: eigengut zeigt, dass sich der vielseitige Filz sogar als Vorhang nutzen lässt. Blickdicht und kuschelig macht er sich hervorragend neben der Bank mit gemütlicher Rückwand in Eigenfertigung. Das praktische Fach hält die Morgenzeitung bereit und mit der optionalen Bestickung gibt garantiert es keinen Streit mehr um den Lieblingsplatz! Und diese großflächigen Filzelemente haben noch zwei wertvolle Vorteile: Der Stoff wirkt schalldämmend und kann außerdem die Luft reinigen. Unglaublich, aber wahr, denn das in der Schafswolle enthaltene Keratin bindet Schadstoffe und Gerüche und baut diese ab.



Auch als Platzset auf dem Esstisch erweist sich Wollfilz als extrem angenehmes Material. Denn was viele nicht wissen: Er wirkt wasserabweisend und sollte mal ein Glas umkippen, perlen die Tropfen einfach ab. Ganz zu schweigen von der angenehmen Haptik und der hochwertigen Optik, die das Abendessen jeden Tag zum stilvollen Dinner machen. Die farbliche Abstimmung auf Serviette und Geschirr bietet das besondere Plus, das bestimmt jeden Gast beeindruckt.



Wundervolle Lichtreflexe



Für kuschelige Stunden: Die richtige Atmosphäre im Schlafzimmer kreiert die einfallsreiche Pendelleuchte aus dem Hause eigengut. Ihre Cut-Outs lassen eine angenehme Menge an Licht durch und zaubern stimmungsvolle Reflexe an die Wand. So lässt es sich nach einem langen Tag beruhigend ausspannen. Ebenfalls nicht zu verachten ist hier der Punkt Sicherheit. Denn Wolle ist enorm hitzebeständig und schwer entflammbar. Mit diesem Wissen kann man auch bei Licht bedenkenlos einschlummern. Und am Ende des Tages stellt sich eigentlich nur noch eine Frage: Was kann dieser Werkstoff eigentlich nicht?





