Das EHB diplomiert 243 Berufsbildungsverantwortliche

Das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB hat 243 Absolventinnen und Absolventen ihre Diplome und Zertifikate überreicht. An der Diplomfeier in Basel lud EHB-Direktorin Cornelia Oertle die frisch diplomierten oder zertifizierten Berufsbildungsverantwortlichen ein, gemeinsam mit dem EHB und dem Bildungssektor die Digitalisierung voranzutreiben.



„Auch das EHB hat sich auf den Weg der Digitalisierung gemacht, erste wichtige Schritte wurden bereits gemeistert“, sagte Cornelia Oertle, Direktorin des Eidgenössischen Hochschulinstituts für Berufsbildung EHB, anlässlich der diesjährigen Diplomfeier des Instituts. Sie verwies unter anderem auf den vom EHB entwickelten „Digi-Check“, der Organisationen der Arbeitswelt und Berufsfachschulen Aufschluss gibt über ihren individuellen Stand bezüglich der Digitalisierung. Es freue sie, sagte Cornelia Oertle weiter, dass sich viele der diesjährigen Diplomarbeiten mit den Herausforderungen rund um die Digitalisierung der Arbeits- und Berufsbildungswelt befassten.



An der Diplomfeier für die Deutschschweiz vom 22. Juni in Basel nahm Christoph Brutschin, Regierungsrat und Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt, als Gastredner und Vertreter der Politik teil. Stephan Campi, der neue Nationale Leiter Ausbildung des EHB, eröffnete die Feier.



Diplomiert wurden Lehrpersonen für den berufskundlichen und den allgemeinbildenden Unterricht an Berufsfachschulen sowie für den Unterricht an höheren Fachschulen und Berufsmaturitätsschulen. Zertifikate erhielten hauptamtliche Berufsbildnerinnen und Berufsbildner sowie Gymnasiallehrkräfte, die sich zusätzlich für den Unterricht an Berufsmaturitätsschulen qualifiziert haben.



In der Deutschschweiz wurden 108 Abschlüsse an Absolventinnen und Absolventen aus den verschiedensten Berufsfeldern vergeben, davon 77 Diplome und 31 Zertifikate.



An der Diplomfeier für die französischsprachige Schweiz vom 25. Juni in Moudon werden 135 Abschlüsse an Absolventinnen und Absolventen aus über 40 verschiedenen Berufsfeldern vergeben, davon 96 Diplome und 39 Zertifikate.



Die Diplomfeier für die italienischsprachige Schweiz findet am 18. Oktober in Tenero statt.



Das EHB ist die schweizerische Expertenorganisation für Berufsbildung: Es bildet Berufsbildungsverantwortliche aus und weiter, forscht über die Berufsbildung, entwickelt Berufe weiter und unterstützt die internationale Berufsbildungszusammenarbeit. Es hat Standorte in Lausanne, Lugano, Olten, Zollikofen bei Bern und Zürich.



Weitere Informationen:



http://www.ehb.swiss/diplomfeier-2018

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren