Laufsport: eichels: Event erhält "Organisatorenpreis 2017"!

Tolle Auszeichnung für eichels: Event! Die hannoversche Veranstaltungsagentur, die in der Landeshauptstadt für die Organisation des Steelman, des Maschsee Triathlon, des spektakuläre Radsport-Wochenendes „ProAm“ und des traditionellen Silvesterlaufes verantwortlich zeichnet, ist von den German Road Races (GRR) für die Ausrichtung des HAJ Hannover Marathon als „Organisator des Jahres“ prämiert worden.



Der German Road Races (GRR) e.V. ist eine sportliche Interessenvertretung von Laufveranstaltern und Vereinen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Geschäftsführerin Stefanie Eichel nahm die Ehrung am Wochenende im Rahmen einer Gala im Würzburger Rathaus von GRR-Vorstand Wilfried Raatz (Darmstadt) und Marathon-Veranstalterlegende Horst Milde (Berlin) entgegen. „Mit solch einem Preis gerade von den nationalen, aber auch internationalen Mitstreitern bedacht zu werden, ist schon etwas ganz Besonderes und eine außergewöhnliche Ehre und Anerkennung“, erklärte Eichel. Zum Straßenläufer des Jahres erklärte die GRR den amtierenden Deutsche Meister und Rekordhalter Arne Gabius, der im Frühjahr sein Rennen in Hannover verletzungsbedingt abbrechen musste. „Ich habe damals erklärt, mit Hannover noch eine Rechnung offen zu haben und auf jeden Fall zurück zu ehren“, erklärte der 36-Jährige in Würzburg: „Meine Saisonplanung für 2018 sieht im Frühjahr nun aber einen mehrmonatigen Auslandsaufenthalt und einen Start bei einem Major Marathon vor. Von daher bitte ich um Verständnis, wenn Hannover noch ein wenig warten muss.“





