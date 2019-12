Pressemitteilung BoxID: 780730 (eichels: Event GmbH)

Deutscher Marathon-Meister trifft die HAJ Botschafter

Tom Gröschel joggt und ploggt in Hannover

Das war eine ganz besondere vorweihnachtliche Überraschung: Tom Gröschel, der amtierende Deutsche Marathon-Meister, der seinen Titel am 26. April 2020 beim 30. Marathon in der niedersächsischen Landeshauptstadt verteidigen möchte, hat sich gemeinsam mit den HAJ-Botschaftern auf das Frühjahr und das Laufspektakel in Hannover eingestimmt.



"Ich fühle mich auf einem guten Weg und bin mit dem aktuellen Stand meiner Vorbereitungen sehr zufrieden", so der Rostocker bei seinem Hannover-Besuch. "Und ich hoffe natürlich auch, dass die Marathon-Botschafter im April alle ihre persönlichen Ziele erreichen werden."



Inspirierende Gespräche, Erfahrungsaustausch und viele persönliche und emotionale Momente - Motivation pur für alle Beteiligten. Mit einer gemeinsamen Trainingsrunde beim "Georgengarten parkrun" hatte der Tag begonnen. Es folgte eine Ploggingrunde - ein sportliches Müllsammeln - durch die Nordstadt, bevor ein gemeinsamer Besuch im GOP Wintervarieté "Impulse" in der Orangerie Herrenhausen den Tag abrundete.

