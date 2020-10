Mit einer Erweiterung des Produktportfolios reagiert BIOlissa auf die Bedürfnisse der Kunden. Pünktlich zum Weihnachtsshopping ergänzt im Erzgebirge produziertes, klassisches Holzspielzeug das Angebot des Onlineshops. Ebenfalls sind Spielzeuge von Hess im Portfolio. BIOlissa steht für nachhaltig hergestelltes und schadstofffreies Spielzeug.



Ab sofort können Kunden Feuerwehren, Eisenbahnen, Traktoren und Trucks aus Holz erwerben. Für ältere Kinder wartet ebenso Lernspielzeug, wie zum Beispiel Rechendominos, Lernuhren, Holzbausteine und beliebte Balancespiele darauf, ein neues Zuhause zu finden.



Der zweite Schwerpunkt der Angebotserweiterung sind Spielsachen für Kinder im Alter von 0 – 1 Jahr. Egal ob Schnullerkette, Beißring oder Glockenrolle – frischgebackene Eltern bekommen nun eine breite Auswahl an unbedenklichen, schadstofffreien Spielware für ihr Kind.



Damit reagiert BIOlissa auf den zunehmenden Trend zum klassischen Spielzeug aus natürlichen Rohstoffen.



Immer mehr Eltern achten beim Spielzeugkauf auf qualitativ hochwertiges, „gesundes“ Spielzeug. Sie möchten nicht, dass ihre Kinder von der Plastikflut im Kinderzimmer übermannt werden. Diese Entwicklung hin zu einem gesunden, natürlichen Aufwachsen unterstützt BIOlissa in besonderer Art und Weise.



Das Magdeburger Jungunternehmen ist seit November 2018 am Markt. Spielzeug, welches nicht nur umweltschonend produziert wird, sondern ebenso auf die Gesundheit der Kinder Wert legt - das ist die Grundidee des Shops. So gibt es unter www.biolissa.de beispielsweise Holzspielzeuge aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. Kuscheltiere und Puppen aus Bio-Baumwolle finden sich ebenso im Sortiment wie Bastel- und Malartikel, welche aufgrund der Schadstofffreiheit für Kinder unbedenklich sind.



BIOlissa möchte Kindern ein unbeschwertes, spielerisches Aufwachsen und Lernen ermöglichen und Eltern das Gefühl geben, bei der Auswahl des Spielzeuges etwas Gutes für ihr Kind und die Umwelt zu tun.

